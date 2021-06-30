Скачать
Среда, 30.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Путин понимает величие России как "тюрьму народов": что стоит за словами президента РФ об Украине
Путин понимает величие России как "тюрьму народов": что стоит за словами президента РФ об Украине
Рынок земли, рост пенсий и соцвыплат, деньги вместо бэби-боксов: что ждет украинцев с 1 июля
Рынок земли, рост пенсий и соцвыплат, деньги вместо бэби-боксов: что ждет украинцев с 1 июля
Тимошенко уже ищет замену Кличко: у президента рассказали про войну с мэром Киева
Тимошенко уже ищет замену Кличко: у президента рассказали про войну с мэром Киева
"Белый дом накажет Зеленского за предательство", - эксперт о возможных последствиях срыва операции по ЧВК "Вагнера"
"Белый дом накажет Зеленского за предательство", - эксперт о возможных последствиях срыва операции по ЧВК "Вагнера"

"Гнев человеческий", "Круэлла" и "Жених напрокат": Марина Боржемская поделилась списком интересных фильмов

"Гнев человеческий", "Круэлла" и "Жених напрокат": Марина Боржемская поделилась списком интересных фильмов
Обновлено 16:39 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Очень часто, когда наступают выходные, или же просто вечером возникает проблема - какой фильм посмотреть. На помощь киноманам решила прийти фитнес-тренер Марина Боржемская

На своей странице в Инстаграм Марина предложила своим подписчикам несколько фильмов, которые можно посмотреть на выходных.

  • "Гнев человеческий". Фильм Гая Ричи с Джейсоном Стейтемом в главной роли. Боржемская отметила, что картина ее очень впечатлила и держала в напряжении от начала до конца. 

  • "Круэлла". "Красивая и стильная картинка, очаровательная Эмма Стоун, которая похожа на Джокера в женском обличии" - описывает фильм Марина. 

  • "Хочу как Бриджет". Легкий французский фильм 2013 года. Романтическая комедия о том, как важно не рубить сразу с плеча и давать людям шанс раскрыться.

  • "Жених напрокат". Еще одна легкая романтическая комедия 2011, которая рассказывает, что между дружбой и любовью один шаг. 

  • "Скафандр и бабочки". Биографическая драма, которая рассказывает о 43-летнем редакторе журнала ELLE Жане-Доминике Боби, перенесшем сильнейший инсульт, в результате которого он был полностью парализован.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Боржемская Марина (@uzelkova.marina)

Ранее, "Телеграф" писал, что Квентин Тарантино решил завершить режиссерскую карьеру.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 83

Все по теме:

Кино, Фильм, Марина Боржемская.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Спасибо, Швеция, дальше мы сами: сеть заполонили шутки и мемы про победу Украины на Евро-2020
02 "Слава Украине!": российский комментатор пожелал команде Шевченко наказать Англию
03 Швеция - Украина: видео страшной травмы Беседина
04 "Эта команда заслужила победу": первые слова Шевченко после победы над шведами
05 Ницой обрушилась с критикой на Довбика за русский язык, но за него тут же вступился Мосийчук
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Семейная трагедия в Черкасской области: отец выстрелил в спину сыну и покончил с собой
Семейная трагедия в Черкасской области: отец выстрелил в спину сыну и покончил с собой
&quot;Гордимся!! Любим!! Верим!!&quot;: как украинские звезды отреагировали на победу сборной Украины
"Гордимся!! Любим!! Верим!!": как украинские звезды отреагировали на победу сборной Украины
Путин увидел американский след в истории с проходом эсминца Defender у берегов Крыма
Путин увидел американский след в истории с проходом эсминца Defender у берегов Крыма
Праздновали победу? Депутаты массово опоздали на заседание Рады после матча Украины со Швецией (фото)
Праздновали победу? Депутаты массово опоздали на заседание Рады после матча Украины со Швецией (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь