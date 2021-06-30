"Гнев человеческий", "Круэлла" и "Жених напрокат": Марина Боржемская поделилась списком интересных фильмов

Очень часто, когда наступают выходные, или же просто вечером возникает проблема - какой фильм посмотреть. На помощь киноманам решила прийти фитнес-тренер Марина Боржемская.
На своей странице в Инстаграм Марина предложила своим подписчикам несколько фильмов, которые можно посмотреть на выходных.
"Гнев человеческий". Фильм Гая Ричи с Джейсоном Стейтемом в главной роли. Боржемская отметила, что картина ее очень впечатлила и держала в напряжении от начала до конца.
"Круэлла". "Красивая и стильная картинка, очаровательная Эмма Стоун, которая похожа на Джокера в женском обличии" - описывает фильм Марина.
"Хочу как Бриджет". Легкий французский фильм 2013 года. Романтическая комедия о том, как важно не рубить сразу с плеча и давать людям шанс раскрыться.
"Жених напрокат". Еще одна легкая романтическая комедия 2011, которая рассказывает, что между дружбой и любовью один шаг.
"Скафандр и бабочки". Биографическая драма, которая рассказывает о 43-летнем редакторе журнала ELLE Жане-Доминике Боби, перенесшем сильнейший инсульт, в результате которого он был полностью парализован.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ранее, "Телеграф" писал, что Квентин Тарантино решил завершить режиссерскую карьеру.