"Гнев человеческий", "Круэлла" и "Жених напрокат": Марина Боржемская поделилась списком интересных фильмов

Очень часто, когда наступают выходные, или же просто вечером возникает проблема - какой фильм посмотреть. На помощь киноманам решила прийти фитнес-тренер Марина Боржемская.

На своей странице в Инстаграм Марина предложила своим подписчикам несколько фильмов, которые можно посмотреть на выходных.

" Гнев человеческий" . Фильм Гая Ричи с Джейсоном Стейтемом в главной роли. Боржемская отметила, что картина ее очень впечатлила и держала в напряжении от начала до конца.

"Круэлла". "Красивая и стильная картинка, очаровательная Эмма Стоун, которая похожа на Джокера в женском обличии" - описывает фильм Марина.

"Хочу как Бриджет" . Легкий французский фильм 2013 года. Романтическая комедия о том, как важно не рубить сразу с плеча и давать людям шанс раскрыться.

" Жених напрокат" . Еще одна легкая романтическая комедия 2011, которая рассказывает, что между дружбой и любовью один шаг.

"Скафандр и бабочки". Биографическая драма, которая рассказывает о 43-летнем редакторе журнала ELLE Жане-Доминике Боби, перенесшем сильнейший инсульт, в результате которого он был полностью парализован.

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