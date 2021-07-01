Что посмотреть на этих выходных: "Ледяной дрифт", "Беби Босс 2", "Судная ночь навсегда"

В четверг, 1 июля, на широкие экраны выходит триллер с Лиамом Нисоном "Ледяной дрифт", продолжение семейного мультфильм "Беби Босс", финал культовой хоррор-франшизы "Судная ночь", две французские кинокомедии, а также скандинавский детектив.

Ледяной дрифт (The Ice Road)

После обрушения алмазной шахты на далеком севере Канады водитель грузовика, который специализируется на транспортировке по зимней дороге, должен возглавить спасательную операцию для переправки пострадавших через замерзшее озеро, чтобы спасти пойманных в ловушку горняков.

Автором сценария и режиссером выступил Джонатан Хенсли, сценарист фильмов "Крепкий орешек 3", "Армагеддон" и "Джуманджи".

Главные роли исполнили Лиам Нисон, Лоренс Фишберн и Холт МакКэллани.

Беби Босс 2: Семейный бизнес (The Boss Baby: Family Business)

Братья Темплтон стали взрослыми и отдалились друг от друга, но новый босс с передовым подходом вот-вот снова объединит их - и вдохновит на новый семейный бизнес.

Режиссером мультфильма стал Том МакГрат.

Актеры дубляжа: Алек Болдуин, Джеймс Марсден, Эми Седарис, Ариана Гринблатт, Ева Лонгория, Джимми Киммел, Лиза Кудроу, Джефф Голдблюм, Джеймс МакГрат, Рейн Дои.

Судная ночь навсегда (The Forever Purge)

Все правила нарушаются, поскольку секта беззаконных мародеров решает, что ежегодная чистка не прекращается на рассвете, а, напротив, никогда не должна заканчиваться.

Режиссером финальной "Судной ночи" стал Эверардо Валерио Гоут.

В фильме сыграли Джош Лукас, Ана де ла Регера, Кэссиди Фриман, Уилл Пэттон, Ливэн Рамбин, Вероника Фалькон, Сьюзи Абромейт, Теноч Уэрта, Энтони Молинари, Ана Гонсалес.

За что нам это? (Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu?)

Клод и Мари с трудом выносят браки своих первых трех дочерей с мужчинами разного происхождения и вероисповедания. Их последняя надежда - на четвертую, младшую дочь, которая заявляет, что у нее есть жених-католик.

Режиссер Филипп де Шоврон.

Актеры: Кристиан Клавье, Шанталь Лоби, Эри Абиттан, Меди Садун, Фредерик Шо, Нум Дьявара, Фредерик Бель, Джулия Пьятон, Эмили Кан, Элоди Фонтан.

Школа хороших жен (La bonne épouse)

Полетт и ее муж руководят школой домашнего хозяйства. После внезапной смерти мужа Полетт обнаруживает, что школа находится на грани банкротства и она должна взять на себя ее обязанности.

Режиссером фильма стал Мартен Прово.

В ролях: Жюльет Бинош, Иоланда Моро, Ноэми Львовски, Эдуард Баэр, Франсуа Берлеан, Мария Забуковек, Анамария Вартоломей, Лили Тайеб, Полин Бриан.

Отдел Q: Эффект Марко (Marco effekten)

Продолжение приключений датских полицейских детективов Карла Мерка и Асада. Сюжет строится на финансовых преступлениях тех, кто стоит у власти, криминальных разборок бизнес-кланов и расследования нераскрытых жутких дел прошлого.

Режиссер фильма Мартин Зандвлиет.

Роли исполнили Ульрих Томсен, Заки Юссеф, Томас В. Габриэльссон, Хелле Пилар Ларсен, Софи Торп, Хенрик Ноэль Олесен.

Ранее "Телеграф" писал, что Amazon выпустил 30-секундный трейлер "Золушки" с Билли Портером в роли феи.