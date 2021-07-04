Буллинг во время съемок: актриса "Гарри Поттера" бросила кино из-за нападок за лишний вес(фото)

Известная британская актриса Джесси Кейв столкнулась с проблемой буллинга во время съёмок фильма "Гарри Поттер".

34-летняя звезда рассказала в интервью издательству "The Independent" о том, что на съёмочной площадке обижали из-за веса.

Актриса, которая прославилась ролью Лаванды Браун, набрала несколько лишних кило между частью "Гарри Поттер и Принц-полукровка" и двумя последними частями фильма. Коллеги сменили к актрисе отношение и начали её задевать обидными словами о лишнем весе.

"Со мной обращались как с человеком другого сорта. Вероятно, это было больше из-за меня и моей неуверенности в себе. Я знала, что теперь ношу джинсы на четыре размера больше. Но то, как со мной обращались, - действительно неприятный опыт. Я почувствовала себя невидимкой, когда набрала вес. С тех пор у меня появились странные проблемы с работой. Ужасно, но так оно и есть. Женщинам все время приходится иметь дело с этим ", - отметила она.

Тогда Кейв решила сменить профессию и написала свою первую книгу. Она "почти благодарна" тому, что набрала вес, ведь в противном случае продолжила бы работать актрисой и никогда не написала собственную книгу.

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