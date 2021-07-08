"Что выберет Эль?": Netflix показал дебютный трейлер романтической комедии "Будка поцелуев 3" (видео)

Стримминговый сервис Netflix выпустил долгожданный первый трейлер финальной части романтической комедии "Будка поцелуев 3". Отметим, что фильм основан на оригинальной истории пятнадцатилетней школьницы Бет Ригз.

Третья часть картины покажет последнее лето главных героев перед уходом в колледж и Эль наконец придется решить: поступать в Беркли, куда когда-то договорились пойти вместе с лучшим другом Ли, или же уехать в Гарвард и быть вместе со своим возлюбленным Ноа.

К своим ролям в ленте вернутся Джоуи Кинг, Джоэл Кортни, Джейкоб Элроди, Молли Рингуолд, Телор Захар, Меган Янг. А режиссером снова стал Винс Марселло.

Премьера "Будки поцелуев 3" намечена на 11 августа 2021 года.

Ранее, "Телеграф" писал, что Netflix опубликовал трейлер с фрагментами всех новых фильмов, которые выйдут летом 2021.