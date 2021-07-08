Боевик со Скарлетт Йоханссон и украинская мелодрама с Ахтемом Сейтаблаевым: главные кинопремьеры этой недели (видео)

Если Вы собрались в кино, но не знаете на какой фильм, то "Телеграф" спешит Вам на помощь. Мы составили список фильмов, которые можно посмотреть в кинотеатрах с 8 июля. Не забудьте взять с собой защитную маску.

"Черная вдова"(Black Widow)

Боевик расскажет историю Наташи Романовой, бывшего агента КГБ, которая получила сверхспособности. Действие фильма покажет события, что произошли после действий "Первого мстителя: Противостояние", но до того, что произошло в фильме "Мстители: Война бесконечности".

В главных ролях: Скарлетт Йоханссон, Дэвид Харбор, Флоренс Пью, Рэйчел Вайс, О. Т. Фагбенли, Рэй Уинстон.

"Боевой робот номер 4" (Monsters of Man)

Фантастический боевик о производителях современного оружия – боевых роботов, наделенных искусственным интеллектом. Заручившись поддержкой коррумпированного агента ЦРУ, четыре таких киборга должны уничтожить местных наркоторговцев. Однако вместе с преступниками, работы убивают почти всех местных жителей, кроме бывшего морского пехотинца и группы американских студентов-медиков.

В главных ролях: Нил МакДонаф, Бретт Тутор, Хосе Росете, Дэвид Хэверти, Пол Хаапаньеми.

"Оккупация: Миссия "Дождь" (Occupation: Rainfall)

Спустя два года инопланетного вторжения, пришельцы продолжили убивать оставшихся в живых жителей. Выжившие из последних сил пытались отбить столицу Австралии, но потерпели неудачу. Но им удалось захватить важные данные.

В главных ролях: Джейсон Айзекс, Дэниэл Юинг, Кен Жонг, Лоуренс Макор, Дена Каплан.

"Ая и ведьма" (Aya To Majo)

Японский фэнтезийный мультфильм, снятый по сказке Дианы Уинн Джонс "Ходячий замок". Мультик расскажет о девочке по имени Ая, которая выросла в детском доме. Ее удочерила странная пара, и девочка попала в дом к настоящей ведьме. Используя свои навыки, а также благодаря говорящему коту — она решает показать ведьме, кто в доме хозяин.

"Мы есть. Мы рядом" (Ми є. Ми поруч)

Украинская драма, которая расскажет историю известного хирурга, который не смог спасти своего 7-летнего крестника. В отчаянии он увольняется с работы и проводит много времени в местах, где раньше гулял с ребенком. Однако одна внезапная встреча с загадочной девушки переворачивает его жизнь.

В главных ролях: Ахтем Сейтаблаев, Екатерина Молчанова, Владлен Одуденко, Олеся Островская.

Напомним, что ранее, "Телеграф" писал, что Netflix анонсировал все фильмы, которые выйдут летом 2021 года.