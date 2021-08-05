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Долгожданный "Отряд самоубийц 2" и "НЕидеальный мужчина" Дэн Стивенс: главные кинопремьеры недели (видео)

Долгожданный "Отряд самоубийц 2" и "НЕидеальный мужчина" Дэн Стивенс: главные кинопремьеры недели (видео)
Обновлено 15:45 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж

На этой неделе в кинотеатрах Украины состоялись премьеры таких фильмов, как "Отряд самоубийц: Миссия навылет" киновселенной DC, "НЕидеальный мужчина" про робота и любовь, "Рок Дог 2" - мультфильм о поющем щенке и других киноновинок.

Отряд самоубийц: Миссия навылет (The Suicide Squad)

Аманда Уоллер снова организует отряд опасных злодеев, которых держат в Бель Рив, тюрьме с высоким уровнем смертности в США. Созданный из преступников Отряд "Икс" под покровительством полковника армии США Рика Флеґа отправляется на удаленный вражеский остров Корто Мальтезе для выполнения сверхсекретного задания.

В ролях: Марго Робби, Идрис Эльба, Юэль Киннаман, Джон Сина, Джай Кортни, Майкл Рукер, Шон Ганн, Виола Дэвис, Тайка Вайтити, Пит Дэвидсон, Натан Филлион, Алиси Брага, Питер Капальди, Сильвестр Сталлоне и другие.

Режиссер: Джеймс Ганн.

НЕидеальный мужчина (Ich bin dein Mensch)

В обыденной жизни неординарной Альмы появляется Том - олицетворение идеального мужчины для необычной женщины. За короткий срок Тому предстоит доказать свое совершенство и разобраться в истинной любви.

В ролях: Дэн Стивенс, Марен Эггерт, Сандра Хюллер, Ганс Лёв, Вольфганг Хюбш, Анника Мейер, Юрген Таррах и другие.

Режиссер: Мария Шрадер.

Рок Дог 2 (Rock Dog 2)

Молодой и энергичный тибетский мастиф Боди не сидит на месте и делает все для воплощения своей мечты. Его цель - посвятить себя музыке.

Роли озвучивали: Эндрю Френсис, Эшли Болл, Брайан Драммонд, Джейсон Симпсон, Кэтлин Барр и другие.

Режиссер: Марк Балдо.

Повелители улиц (Run with the Hunted)

Защищая свою лучшую подругу Лу парень по имени Оскар убивает ее жестокого отца. Содеянное заставляет его скрываться. В скором времени Оскар встречает любовь, знакомится с преступным миром и коррупцией.

В ролях: Рон Перлман, Марк Бун Джуниор, Майкл Питт, Уильям Форсайт, Кайли Роджерс, Исайя Уитлок мл., Дри Хемингуэй, Брэд Картер и другие.

Режиссер: Джон Своб.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в сети появился новый трейлер супергеройского фильма "Веном 2: Карнаж".

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 216

Все по теме:

Фильмы, Кино, Трейлеры, Афиша кино, Отряд самоубийц 2, Отряд самоубийц: Миссия навылет, НЕидеальный мужчина, Рок Дог 2, Повелители улиц.
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