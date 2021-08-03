"Обыватели обожают маньяков": вышел новый трейлер фильма "Веном 2" с Томом Харди и Вуди Харрельсоном (видео)

Американская кинокомпания Sony Pictures Entertainment презентовала новый трейлер второй части супергеройского фильма "Веном", основанного на комиксах издательства Marvel Comics о персонаже Эдди Броке, роль которого исполняет британский актер Том Харди. Режиссером ленты стал Энди Серкис ("Дыши ради нас", "Маугли"). Добавим, что Серкис известен больше всего благодаря роли Голлума во франшизе "Властелин колец".

По сюжету новой части, Веном столкнется с более яростным симбиотом, роль которого исполняет американский актер Вуди Харрельсон ("Битва в Сиэтле", "Добро пожаловать в Zомбилэнд", "Иллюзия обмана"). Главному герою придется противостоять новому злодею.

В фильме также сыграли Мишель Уильямс, Наоми Харрис, Рид Скотт, Стивен Грэм.

Напомним, что премьера фильма была изначально запланирована на 1 октября 2020 года, но из-за пандемии дату выхода картины сместили. Продолжения "Венома" в Украине выйдет 16 сентября этого года.

Новый трейлер фильма "Веном 2: Карнаж" на английском - видео:

Новый трейлер фильма "Веном 2: Карнаж" на русском языке - видео:

Ранее ходили слухи о том, что в новой части "Венома" может появится Человек-паук, но никаких официальных сообщений об этом не было. Возможно, молодого героя покажут в сцене после титров к новому фильму.