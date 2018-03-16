Ученые обнаружили в 1000-летней книге тайный текст

Книга псалмов 10-го века из монастыря Святой Екатерины на Синайском полуострове Египта является впечатляющим артефактом сама по себе. Но ученые, изучающие этот текст в Национальной лаборатории акселератора SLAC Национального университета США в Стэнфордском университете, были менее заинтересованы в тексте, чем в том, что было скрыто под ним.

Так, исследователи смогли идентифицировать остатки древнегреческого медицинского текста на пергаменте с использованием мощных рентгеновских лучей.

В отличие от Большого адронного коллайдера в Швейцарии, Stanford Synchrotron Radiation Lightsource (SSRL), используемый учеными, является гораздо более простым и более распространенным типом ускорителя частиц. В SSRL электроны ускоряются чуть ниже скорости света при трассировке многогранного многоугольника. Используя магниты для управления траекторией электронов, исследователи могут создавать рентгеновские лучи, достаточно мощные, чтобы выявить скрытые истории древних документов.

В случае псалмов 10-го века команда обнаружила, что на тех же страницах был написан совершенно другой текст, написанный пятью столетиями ранее. Письмо было транскрипцией слов выдающегося греческого врача Галена, который жил от 130 г. н.э. до 210 г. н.э. Его слова были записаны на страницах древнего текста неизвестным писателем через несколько сотен лет после смерти Галена.

Через несколько столетий после того, как эти слова были расшифрованы, чернила были соскоблены кем-то другим, чтобы освободить место для псалмов. Исходный текст больше не виден невооруженным глазом, но с помощью рентгеновских лучей ученые увидели более раннее письмо.

Теперь, когда исследователи знают, что скрытый текст есть, их следующим шагом будет раскрытие как можно большего количества слов. Они планируют сделать это, сканируя книгу целиком. Этот процесс займет 10 часов для каждой из 26 страниц. После того, как они будут проверены и изучены, цифровые файлы будут доступны в Интернете.