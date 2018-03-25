https://telegraf.com.ua/files/2018/03/Pererva-e1521915024846-460x270-150x90.jpg Культура, Литература https://telegraf.com.ua/kultura/knigi/3975273-umer-harkovskiy-poet-anatoliy-pererva.html
Умер харьковский поэт Анатолий Перерва
10:48 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости культуры: Вчера, 24 марта, умер харьковский поэт Анатолий Перерва.
Об этом в своем Facebook сообщил поэт Сергей Жадан. "Вчера умер харьковский поэт Анатолий Антонович Перерва. Трудно представить без него литературный Харьков, музей, Пушкинскую, союз. В свое время он нам всем - молодым и неопытным - много дал и подсказал. Дословно позавчера думал, что хорошо бы встретиться, давно не виделись. Теперь и не увидимся. Думаю, нам всем его будет очень не хватать", - написал Жадан.
Напомним, 9 марта во Львове, ко дню рождения Тараса Шевченко состоялся конкурс двойников Кобзаря.
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