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Умер харьковский поэт Анатолий Перерва

Анатолий Перерва
10:48 Сегодня Телеграф
unn.com.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Вчера, 24 марта, умер харьковский поэт Анатолий Перерва.

Об этом в своем Facebook сообщил поэт Сергей Жадан. "Вчера умер харьковский поэт Анатолий Антонович Перерва. Трудно представить без него литературный Харьков, музей, Пушкинскую, союз. В свое время он нам всем - молодым и неопытным - много дал и подсказал. Дословно позавчера думал, что хорошо бы встретиться, давно не виделись. Теперь и не увидимся. Думаю, нам всем его будет очень не хватать", - написал Жадан.

Напомним, 9 марта во Львове, ко дню рождения Тараса Шевченко состоялся конкурс двойников Кобзаря.

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Новости культуры, Альманах 2018, Анатолий Перерва, Литература, Поет, Умер, Харьков.
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