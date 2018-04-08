Празднование самого большого христианского праздника Пасхи имеет в Украине чрезвычайно богатую историю с своеобразными традициями и обрядами.

Празднование самого большого христианского праздника Пасхи имеет в Украине чрезвычайно богатую историю с своеобразными традициями и обрядами. Как готовиться к празднику, что класть в корзину, с которой вы пойдете в церковь и какие богослужения там будут проходить, какие традиции сохранились от наших предков, как люди приветствовали друг друга в этот день? Ответы на все эти вопросы вы найдете в познавательных книгах о Пасхе, которые написаны не на"сухом" исторической языке, а материал подан понятно, интересно и информативно.