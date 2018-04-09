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Врач, который чувствует боль пациентов, выпустил свою книгу

Джоэл Салинас
12:32 Сегодня Телеграф
ukraineartnews.com
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Стартовали продажи книги Джоэла Салинаса "Зеркальное касание".

Книга доктора Джоэла Салинаса (Joel Salinas) "Зеркальное касание" ( "Mirror Touch") вышла в продажу. Автор, невропатолог больницы в Массачусетсе (США), описывает свои уникальные способности: у него синестезия и способность чувствовать боль и чувства других людей.

"У человека пять чувств: зрение, слух, осязание, обоняние и вкус. Синестезия - это особенность восприятия, при которой сигналы восприятия различных чувств смешиваются между собой. В буквах может появиться цвет, а у  звуков - вкус, и так далее , в любых комбинациях, хотя некоторые встречаются чаще: некоторые музыканты обладают "цветным слухом", что им помогает в творчестве. Композитор А. Н. Скрябин различал ноты не только на цвет, но и на вкус, а художник В.В. Кандинский "слышал" звуки красок ", - рассказал автор.

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Книга уже вызвала множество рецензий, в которых особенности восприятия Салинаса описываются как зеркальная синестезия. Проблема в том, что возможности доктора Салинаса не раскрыть одной лишь синестезией. Почему-то в новостях  сейчас  упоминается только она, хотя само название книги "зеркальное касание" указывает вовсе не на синестезии, а на исключительно высокую чувствительность зеркальных нейронов.

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Новости культуры, "Mirror Touch", "Зеркальный касание", Джоэл Салинас, Доктор Джоэл Салинас, Книга Джоэла Салинаса, Синестезия.
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