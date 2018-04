Выпустят две книги по мотивам экшена от Marvel

Titan Books и Marvel Comics планируют выпустить две книги о супергерое, которые будут приурочены выходу экшена Marvel’s Spider-Man от студии Insomniac Games.

Первую книгу "Человек-паук: Враждебное поглощение", обещают выставить на прилавки магазинов уже 21 августа - незадолго до релиза игры, который намечен на 7 сентября эксклюзивно для PlayStation 4.

"Человек-паук: Враждебное поглощение" поведает предысторию игры и продемонстрирует все планы Уилсона Фиска по захвату Нью-Йорка. В рассказе персонаж встретит Шокера, Алого Паука, Дж. Джона Джеймсона, Мэри Джейн и других знакомых героев. Автором произведения стал американский писатель Дэвид Лисс, который учавствовал в создании нескольких серий комиксов, среди которых "Черная Пантера: Человек без страха" и "Таинственные люди".

Titan Books обещает раскрыть детали второй книги о Питере Паркере в ближайшее время. Кроме этого, Marvel Comics и Пол Дэвис планируют выпустить артбук Marvel’s Spider-Man: The Art of the Game. В книге фанаты игры смогут найти снимки Человека-паука, которые ранее нигде не публиковались, также там будут изображения эскизов его костюмов, описание гаджетов и биографии смертоносных злодеев Нью-Йорка. Альбом поступит в продажу 11 сентября.