Многие считают, что в век информационных технологий книга утрачивает свою значимость.

Многие считают, что в век информационных технологий книга утрачивает свою значимость. А ведь раньше это был единственный способ передачи знаний через поколения. Самые древние книги, дошедшие до нас, вызывают благоговейный трепет, а для ученых-историков они просто бесценны. Алмазная сутра представляет собой почти 5-метровый свиток, напечатанный методом ксилографии (оттиска гравюр). Эта книга содержит текст с основами буддизма. Алмазная сутра была найдена археологом Марком Стейном в Китае в 1900 году и вывезена в Великобританию. В книге указано, что она отпечатана в 15-м числе четвертой луны года Сяньтун, т. е. 11 мая 868 года. Сейчас Алмазная Сутра хранится в Британской библиотеке.