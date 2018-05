Джоан Роулинг извинилась перед фанатами за смерть Добби

Все поклонники книг и фильмов о волшебнике Гарри Поттере отмечали 2 мая годовщину "Битвы за Хогвартс", что стало уже некой традицией, отдающей дань писательнице Джоан Роулинг и ее произведениям. В этот день Роулинг решила выйти на связь с фанатами, чтобы принести свои извинения.

Стоит отметить, что писательница каждый год извиняется перед поклонниками Поттерианы за смерть то одного, то другого персонажа. На этот раз Роулинг попросила прощения за смерть эльфа Добби, которого она "убила" в 7 книге.

It's that anniversary again. This year, I apologise for killing someone who didn't die during the #BattleofHogwarts, but who laid down his life to save the people who'd win it. I refer, of course, to Dobby the house elf.

— J.K. Rowling (@jk_rowling) 2 мая 2018 г.