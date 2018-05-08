Иэн Макьюэн получил "тройку" за эссе по собственному роману

Британский писатель, лауреат Букеровской премии Иэн Макьюэн рассказал о том, что помог младшему сыну Грегу написать эссе по собственному роману "Невыносимая любовь", который входит в школьную программу.

По его словам, он дал несколько советов, а потом узнал, что учитель поставил "тройку" за сочинение.

"Представьте себе, принудительно прочитать книгу собственного отца, бедный парень. Признаюсь, я дал ему несколько советов о том, на что следует обратить внимание. Я не читал его эссе, но оказалось, что учитель был принципиально не согласен с тем, что там было написано", - рассказал Макьюэн.

Писатель также добавил, что эта история была бы гораздо лучше, если бы Грег получил за эссе "двойку".