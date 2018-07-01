https://telegraf.com.ua/files/2018/07/992197-150x90.jpg Культура, Литература https://telegraf.com.ua/kultura/knigi/4194546-doch-dzhennifer-lopes-vyipustit-svoyu-pervuyu-knigu.html
Дочь Дженнифер Лопес выпустит свою первую книгу
Новости культуры: 10-летняя дочь Дженнифер Лопес Эмми написала свою первую книгу.
Звездная мама всецело поддержала ребенка в этом и вместе с ней ездила на переговоры с издателем. Об этом Джей Ло рассказала поклонникам на своей странице в Instagram. Звездная мама отметила, что они готовятся к встрече с тремя издателями относительно издания рукописи.
"Этот день особенный. Мы с Эмми едем на встречу с нашим первым издателем, чтобы рассказать ему идею книги, придуманную Эмми. Очень волнуемся", – сообщила Дженнифер в видеообращении.
После этих слов маленькая Эмми показала титульный лист, на котором можно было прочитать название "Бог помогает мне".
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