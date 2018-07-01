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Дочь Дженнифер Лопес выпустит свою первую книгу

Дочь Дженнифер Лопес Эмми
20:29 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: Instagram

Новости культуры: 10-летняя дочь Дженнифер Лопес Эмми написала свою первую книгу.

Звездная мама всецело поддержала ребенка в этом и вместе с ней ездила на переговоры с издателем. Об этом Джей Ло рассказала поклонникам на своей странице в Instagram. Звездная мама отметила, что они готовятся к встрече с тремя издателями относительно издания рукописи.

"Этот день особенный. Мы с Эмми едем на встречу с нашим первым издателем, чтобы рассказать ему идею книги, придуманную Эмми. Очень волнуемся", – сообщила Дженнифер в видеообращении.

 После этих слов маленькая Эмми показала титульный лист, на котором можно было прочитать название "Бог помогает мне".

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