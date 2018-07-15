Летние книги об истории настоящего и прошлого

Среди самых интересных книг, которые вышли этим летом, PR-менеджер издательства «Фолио» Дмитрий Лебединский назвал социально-политическую сказку для взрослых «Рожева Миша» российского писателя, литературоведа, теле - и радиоведущего Виктора Ерофеева. Его новый роман - острая сатира на реалии российской действительности трех «посткрымских» лет.

Действие романа передано с помощью игрового сюжета, который отсылает к кэрролловской «Алисе...». Только героиню зовут Маруся Менделеева и путешествие ее имеет другое, куда более глубокое основание... Родителей девочки во время прогулки на яхте затащило на Дно местное Зло. И Маруся отправляется их спасать... Царь-Дно - это российское «днище», охваченное «эпидемией безумия», где гротескно материализуются все негативные проявления нынешней российской жизни с ее псевдоценностями так называемого «русского мира», для сохранения идеи которого все крепче закручиваются гайки... Проводница и помощница Маруси в этом подводном царстве - Розовая Мышь, обычная игрушка, которая, как оказалось, обладает сверхспособностями.

Издатели также советуют почитать «Историю для ленивых» от известного блогера Макса Бужанского, которая стала продолжением изданной в прошлом году в издательстве его же «Истории мира в 88 главах».

Эти мини-эссе - изложение истории разных эпох известным блоггером в его самобытной манере, с присущим ему чувством юмора, легким пером и оригинальной подачей. Вместе с тем, материал просветительский, но совершенно лишен менторства и чрезмерной заносчивости. Читателя ждет знакомство с неизвестными фактами даже растиражированных событий, представленных автором, возможно, субъективно, но безусловно аргументировано. «История для ленивых» - самое свежее и полное на сегодня собрание увлекательных «исторических зарисовок от Бужанского».

По мнению PR-менеджера издательства «Фолио», нет в украинской истории личности более противоречивой, которая периодически вызывает непримиримые дискуссионные баталии в среде обывателей и знатоков. Очередным поводом для такого всплеска стала в свое время книга Татьяни Таирового-Яковлевой «Іван Мазепа».

Это документально обоснованное исследование назвали «первой в России правдивой книгой о гетмане Иване Мазепе». Не предатель империи и царя, а неординарная личность, разносторонне одаренная, незаурядного ума, силы духа и патриотического самосознания.

Эта книга - украинский перевод той самой, нашумевшей, доработанный автором. Т. Таирова-Яковлева обращается к читателю со вступительным словом, кое-что за эти годы изменилось в самом «мазеведении» - некоторые факты и констатации автором откорректированы и дополнены. Все это придает книге еще большей научной ценности и глубины, открывая нам все нового Мазепу...

Еще одна историческая книга этого лета «Казацкий миф. История и нациогенез в эпоху империй» от профессора Гарвардского университета Сергея Плохия.

В ней автор пытается разгадать тайну «Истории русов» - одной из самых важных украинских исторических хроник XIX века. Поиски загадочного автора произведения, прояснение внутренней логики и цели создания легендарных хроник - главная сюжетная линия этой работы.

Два дополнительных мотива - история украинского козачества с начала XVI до начала XIX века, а также история открытия, публикации и исследования «Истории русов» - иллюстрируют связь между историей, мифом и процессом становления украинской нации с начала позапрошлого века и до наших дней.

И завершает топовую летнюю пятерку от «Фолио» детективный ретророман от Юрия Сороки «Куля для вовкулаки».

Странные вещи с недавних пор происходят в окрестностях тихого подольского Меджибожа. Выходцы из раскаленных глубин ада все чаще появляются рядом с испуганными жителями города и собирают свой кровавый урожай. Кто они, эти порождения ночного мрака? Для каких целей держат в ужасе крепость и поместья? Ответ на эти вопросы слишком сложные, чтобы кто-то отыскал на них ответ.

Разве что этот "кто-то" - бесстрашный фехтовальщик, бывший куренной атаман Запорожской Сечи, частный детектив и просто незаурядный человек - Семен Ольховский-Паливода. А когда за дело берется он - истина должна быть установлена. Хотя легко господину Семену и его верном оруженосцу Никите не будет. Об их приключениях, победах и поражениях рассказывают страницы первого романа из серии "Нотатки Семена Паливоди".