Эксперты рассказали, какие книги помогут перейти от лета к осени

Жанровые различия в книгах этого обзора – как экзотические вкусы в настоящей коллекции историй, каждая из которых обязательно подойдет к соответствующему читательскому настроению.

Владимир Лис "Старая холера"

Очередной народный эпос от признанного мастера – это символический поединок человека со смертью, в какие бы жанровые одежды ни наряжался рассказ, а также его герои. Сейчас их четверо, как мушкетеров, и натворили они при жизни немало такого, о чем стоит составить целый роман.

Впрочем, уже в начале повествования по всем законам жанра произошло печальное, потому что вроде бы уже и запоздалое приключение, хотя и «кепкували часом з тої часниці, і тої росомахи, що має прийти і затулити білий світ своєю чорною тінню, і от вона, вочевидь, прийшла». Поскольку Адаму, как звали одного из героев романа, необходима Ева, хоть бы и звали ее в селе Красна Ружа. На самом деле эта экзотическая полесская элегия – как символическая история целой страны, своеобразная книга народной памяти, которую не искоренить никаким репрессиям или голодоморам.

Олег Драч "Пассажир"

В этом романе много мистики, которая в начале может напомнить даже культовую мистерию Булгакова. Помните, Воланд в романе Мастер и Маргарита на вопрос Берлиоза о том, где он будет жить, ответил, что в его квартире? То же самое в настояще фантасмагории от известного актера львовского Молодежного театра, порадовавшего нас своим необычным романом.

Далее рассказ летит в бешеном темпе, герою-бедолаге придется пережить немало сногсшибательных приключений, тут же, в поезде, мчащемся во Львов, которые оказываются то мистификацией, или демонстрацией силы таинственного соседа, или слабости главного героя. Кто же этот загадочный пассажир? Шпион? Инопланетянин? Настоящий Воин Света, которого можно о многом расспросить?

Ирэн Роздобудько "Прилетела ласточка"

По сюжету этого детективного романа, уже в наше время в американском доме престарелых умирает пациент по имени Леонтович, который называл себя братом известного украинского композитора, но на исповеди всплывают совсем другие факты. Ведь тайна преступления, которое произошло в 1921 году, когда "официально" при загадочных обстоятельствах от рук "петлюровского" убийцы погиб композитор Леонтович, автор Щедрика, хранилась в советских архивах более 80 лет.

Кто на самом деле убил украинского гения? Роман открывает завесу над этой загадочной историей, которая, как оказалось, имеет "большевистский" след.

Лара Вильямсон. "Мальчик, который переплыл океан в кресле"

Это вторая книга этого автора, причем первая (Мальчик по имени Хоуп) так же вышла в «Рідній мові», в подростковой серии Young Adult. По сюжету, одиннадцатилетний герой потерял мать когда ему было всего четыре года. И хотя с тех пор прошло немало времени, но парню не дает покоя одно – он не успел попрощаться с мамой. Впрочем, в семье появляется новая женщина, которую полюбили все – и отец маленького героя, и его брат, и он сам. Впрочем, что-то не то с этой самой Перл, так однажды отец забирает детей и смывается прочь, ничего не объяснив.

В этом и заключается проблема любого отцовства – почему было не объяснить детям причину побега? Ведь ситуация, напоминающая своеобразный кармический узел, повторяется – парень опять не успел попрощаться со своей новой мамой. Впрочем, это не только недостатки отцовства.

Джон П. Коттер. "Наставления Мацушиты"

Основной истории героя этой полезной книги – выдающегося предпринимателя XX века, одного из создателей экономического чуда в Японии, яркого новатора в области управления бизнесом – предшествует немало увлекательных отзывов. Установки Мацушита – это удивительная нерассказанная история с мощным подтекстом как для бизнесменов, так и для широкой общественности», – узнаем из одного.

На самом деле это жизнеописание пусть даже успешного, но все-таки человека, который сделал себя сам – собственно, как его родная страна, прогресс которой можно проследить на биографии автора. От выпуска обычных утюгов и ламп до продукции из мира высоких технологий – вот путь, который в течение века прошла фирма главного героя, который стал настоящим гуру от управления бизнесом. Уже сами названия глав книги – лучшее тому подтверждение: Школьник, подмастерье, работник, предприниматель-коммерсант, Бизнес-лидер, Глава компании, Философ и учитель.