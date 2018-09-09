Жанровые различия в книгах этого обзора - как экзотические вкусы в настоящей коллекции историй, каждая из которых обязательно подойдет к соответствующему читательскому настроению.

Народный роман и городская фантасмагория, историческая драма и семейная элегия – кажется это именно то, что, на контрасте, хорошо подойдет к переходу из лета к осени. Жанровые различия в книгах этого обзора – как экзотические вкусы в настоящей коллекции историй, каждая из которых обязательно подойдет к соответствующему читательскому настроению.