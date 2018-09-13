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В Днепре провели презентацию книги военного блогера Валерия Ананьева

Валерий Ананьев
00:03 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости культуры: В Днепре в среду вечером провели презентацию дебютной книги задержанного на днях полицией, а затем выпущенного под поручительство, военного блогера, участника боевых действий на Донбассе Валерия Ананьева.

Мероприятие состоялось в лекционном зале Центральной городской библиотеки на два дня позже запланированного, передает "Радио Свобода".

Встреча состоялась в формате "вопрос – ответ". На нее собралось более двухсот днепрян – бывшие бойцы, волонтеры, общественные активисты, читатели.

По словам Валерия Ананьева, представленная им книга "Следы на дороге", которая в художественной форме рассказывает о пережитых им событиях в зоне боевых действий на Донбассе, писалась несколько лет.

"Я не читал ничего из того, что связано с войной. Но есть художественные произведения, которые повлияли на написание книги, которые меня цепляют. Больше всего повлияли "Пикник на обочине" Стругацких и "Солярис" Лема. Некоторые вещи, которые меня поразили, как были поданы, я пытался привнести в текст. Уже месяц книга в продаже и ее прочитало около пяти тысяч человек. Люди пишут мне письма, это письма очень искренние, пишут мне об эмоциях, которые они испытывали, читая. Это для меня самый большой комплимент", – рассказал автор.

Эта встреча экс-бойца с читателями в Днепре прошла без эксцессов и завершилась автограф-сессией.

Как сообщалось, в понедельник вечером в Днепре перед презентацией собственной книги "Следы на дороге" полиция задержала известного блогера, участника боевых действий на Донбассе Валерия Ананьева.

В полиции пояснили, что Ананьева задержали для проведения следственных действий по делу, открытому по части 2 статьи 122 Уголовного кодекса Украины (умышленное средней тяжести телесное повреждение). Инцидент произошел в январе 2016 года, говорится об избиении человека. По постановлению суда Ананьев был задержан и доставлен в отделение полиции м. Новомосковска.

Во вторник Ананьева взял на поруки народный депутат Андрей Денисенко. Произошло примирение сторон без рассмотрения дела. Обвинение снято.

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Новости культуры, Блогер, Валерий Ананьев, Днепр, Презентация книги.
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