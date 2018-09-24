Ушел из жизни украинский поет Богдан Рубчак

Умер украинский поэт, профессор Иллинойского университета Богдан Рубчак. Ему было 83 года.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил писатель Василий Махно. О смерти поэта сообщила жена Рубчака Марьяна. Умерший - один из создателей Нью-Йоркской группы, поэт особого мелоса в украинской поэзии, глубокий знаток литературы, эрудит.

В среду, 19 сентября, в Киеве умер украинский политик, журналист и писатель Виталий Шевченко. Он - отец посла Украины в Канаде Андрея Шевченко.

В 1948-1952 годах Богдан Рубчак проживает в Нью-Йорке, после переезжает в Чикаго, где успешно заканчивает среднюю школу - и продолжает свое образование в университетах Нейви-Пор и Рузвельта. Изучает языки и сравнительную историю мировой литературы. Когда Рубчак исполнился 21 год, вышла его первый поэтический сборник "Каменный сад", посвященная матери, которая все время работала, обеспечивая ему образование. Сам поэт, не покидая школу, также перешел на подработки.

В 1958 году Рубчака призвали к американскому войска - и он два года служил в Корее. Вернувшись из армии в 1960 году, готовит второй сборник стихов - "Лучезарная измена". Восстанавливает свои студии сначала в университете Рузвельта, далее - в Чикагском университете, когда и выходит третья его сборник стихов - "Девушка без страны" (1963).

Кроме сборников стихов написал более 100 статей и эссе, вместе с Богданом Бойчуком упорядочил антологию современной украинской поэзии на западе, которая вышла в 1969 году в двух томах под названием "Координаты". Перед этим, в 1967 году, редактировал вместе со Святославом Гординским "Собранные произведения" Богдана-Игоря Антонича, упорядочил вместе с Б. Бойчуком антологию поэзии "Координаты" (I - II, 1969).