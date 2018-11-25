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Понедельник, 26.11.2018
Читаем осенью: 7 книг для холодных вечеров
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Читаем осенью: 7 книг для холодных вечеров

В промозглую осеннюю погоду так хочется остаться дома, завернуться в одеяло и выпить чашечку чего-нибудь согревающего. И только ближе к вечеру наступает долгожданное время, которое можно уделить себе и приятному чтению. В нашей подборке — 7 книг, которые помогут получить удовольствие от долгих осенних дождей.
Фото: pixabay.com
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Литература, Чтение, Подборка, Чтиво, осенние книги.
14:56 Вс, 25 Ноябрь 2018 Телеграф
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