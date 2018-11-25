Читаем осенью: 7 книг для холодных вечеров В промозглую осеннюю погоду так хочется остаться дома, завернуться в одеяло и выпить чашечку чего-нибудь согревающего. И только ближе к вечеру наступает долгожданное время, которое можно уделить себе и приятному чтению. В нашей подборке — 7 книг, которые помогут получить удовольствие от долгих осенних дождей.