Интересные книги, которые каждый должен прочитать

Новости культуры: Вы стремитесь быть одним из тех людей, кто знает хотя бы немного обо всем? Есть простой способ сделать это: прочитать все!

Вы не можете постоянно придерживаться любовных романов, антологий или биографий, которые вы знаете и любите. Если вы действительно хотите стать более осведомленным человеком, вам нужно вытеснить себя из своей зоны комфорта в книжном магазине.

Если вы не знаете, с чего начать, вы попали в нужное место. Мы выбрали 12 книг по всем разным темам, которые помогут вам стать более образованным человеком, каким вы стремитесь быть.

1. Классика: "Убить пересмешника" Харпера Ли.

В этой американской классике адвокат Аттикус Финч соглашается защищать темнокожего мужчину, которого обвиняют в изнасиловании белой женщины. Вымышленная история происходит в городе Майкомб, штат Алабама.

2. "1984" Джорджа Оруэлла.

Джордж Оруэлл написал этот роман в 1948 году, чтобы предсказать, как будет выглядеть 1984 год в Лондоне. Его предсказание? Тоталитарное государство, где "Большой брат", правительство, всегда наблюдало за вами и рассказывало вам, что думать и во что верить.

3. Классика: "Сто лет одиночества" Габриэля Гарсиа Маркеса.

"Сто лет одиночества" следует за историей семи поколений семьи Буэндиа в вымышленном утопическом городе Колумбии.

4. Современная классика: "1Q84" Харуки Мураками.

"1Q84", выпущенный в 2011 году, является лишь одной из многих популярных художественных работ Мураками.

5. Фентези: "Властелин колец" Дж. Р. Р. Толкина.

"Братство кольца" - первая книга в серии "Властелин колец" Дж. Р. Р. Толкиена - еще одно обязательное чтиво.

6. История: "Ружья, микробы и сталь" Джареда Даймонда.

Автор, профессор географии и физиологии в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, утверждает, что общества, в которых люди имели доступ к ресурсам, могли быстрее начать производство продуктов питания, чем другие общества, что позволило им продвинуться дальше этапа охотника-собирателя. Вскоре последовали религии, военное оружие и завоевание других культур.

7. Наука: "Краткая история времени" Стивена Хокинга.

В нем Хокинг предлагает ясное объяснение сегодняшних научных теорий - от путешествия во времени до общей теории относительности к созданию Вселенной.

8. Наука: "Краткая история почти всего на свете" Билла Брайсона.

Интересно, что автор не ученый. Он просто решил, что хочет по-настоящему понять науку, поэтому он сделал свое исследование и написал эту книгу, чтобы помочь другим, таким как он.

9. Технологии: "Хакеры: герои компьютерной революции" Стивена Леви.

Если вы хотите понять, как мы перешли от почтового отделения и библиотеки к электронной почте и Википедии, прочитайте эту книгу.

10. Психология: "Искусство войны" от Сунь-цзы.

Книга была первоначально написана военным стратегом Сунь-Цзы, чтобы помочь объяснить, как победить в войне. Но на протяжении многих лет люди обнаружили, что тактика, описанная в книге, такая как "знай себя" и "знай своего врага", может помочь людям добиться успеха в повседневной борьбе за жизнь.

11. Бизнес: "Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей" Дейла Карнеги.

Есть ряд уроков, которые вы можете узнать из классики Карнеги: "Как завоёвывать друзей и оказывать влияние на людей", и они помогут вам в вашей личной и профессиональной жизни.

12. Деньги: "Разумный инвестор" Бенджамина Грэма.

Миллиардный инвестор Билл Акман является одним из многих игроков на Уолл-стрит, которые цитируют "Интеллектуального инвестора" как необходимое чтение для инвесторов на всех уровнях.