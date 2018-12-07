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Пятница, 07.12.2018
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Интересные новинки 2018 года: от автобиографии до триллера

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Интересные новинки 2018 года: от автобиографии до триллера
12:23 Сегодня Телеграф fakty.ua

Новости культуры: Билл Гейтс - американский предприниматель и общественный деятель, филантроп.

"В этом году мой список книг довольно эклектичен. От практического руководства по медитации до глубокого погружения в автономное оружие или триллер о крахе успешной компании",— пишет он.

Неизвестно, зависит ли качество книги от ее позиции в рейтинге, но открывает список работа писательницы Тары Вестовер Educated ("Образованная"). Это автобиографичная история о том, как жажда знаний помогает девушке пойти против мормонских устоев и получить степень доктора философии в Кембриджском университете.

Также Гейтс рекомендует ознакомиться с Army Of None ("Армия из никого") Пола Шарра. В книге подробно описывается и исследуется тема автономного оружия. При этом сам автор — эксперт в области военных технологий, ветеран боевых действий, пять лет работавший в Министерстве обороны США.

Кроме того, миллиардер советует прочитать книгу Bad Blood ("Дурная кровь") Джона Каррейру, посвященную медицинской компании Theranos. По мнению Гейтса, в книге исчерпывающе описан внутренний процесс взлета и падения компании, сложные схемы мошенничества, корпоративные интриги и прочие "атрибуты" успешного бизнеса.

На четвертом месте в рейтинге оказалась 21 Lessons For The 21st Century ("21 урок для XXI века") Юваля Ноя Харари. Гейтс отмечает, что данная книга может помочь людям правильно ориентироваться в новостном потоке и понимать происходящие события.

Замыкает список The Headspace Guide to Meditation and Mindfulness ("Медитация и осознанность") Энди Паддикомба — рассказ о жизненном пути писателя от студента до буддийского монаха, плавно перетекающий в руководство по медитации.

Любопытно, что по поводу последней книги сам Гейтс написал, что в свои 25 лет он бы отмахнулся от подобного, однако в последнее время он со своей супругой Мелиндой много времени посвящает медитациям, книга Паддикомба стала ему очень полезной.

Напомним, что Билл Гейтс давно заработал себе репутацию книголюба и ранее признавался, какие книги стали самыми значимыми в его жизни и помогли изменить образ мыслей.

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Литература, Билл Гейтс, Автобиография, Книжные новинки, Новинки 2018.
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