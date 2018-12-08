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Нас не сломать: пять книг о сильных женщинах

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Нас не сломать: пять книг о сильных женщинах
11:01 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: pixabay

Новости культуры: Благодаря издателям мы с каждым годом узнаем все больше и больше удивительных женских историй, которые учат силе воли, стойкости характера и открывают разнообразные грани таланта наших современниц.

Почти во всех книгах этого обзора лидируют женщины, а если не лидируют, то по крайней мере побуждают к действию. Настоящие звезды, богини музыки, моды и искусства. При этом большой разницы, в какой именно ипостаси они являются нам в этих книжка, кажется, нет – главное, что восторг мужчин гарантирован.

Марія Ріва. Життя Марлен Дітріх. – Х.: Фабула, 2019

Воспоминания Марии Рива, дочери харизматической звезды сцены и экрана Марлен Дитрих, шокировали поклонников актрисы, чью славу на протяжении десятилетий поддерживали не только ее роли в кино, но также едкое остроумие, фантастическая амбициозность, невероятная энергия и ореол бисексуальной мистики. "Сексом она всегда занималась в полной темноте, - узнаем мы об интимной жизни героини. - длительные или очень романтические связи она обычно описывала так: "Если ты не должна делать это немедленно, когда тебе удается просто поспать вместе с ним - это так мило и уютно, совсем не то, что эта работа!" Для этих - лучших - мужчин она разработала особые шифоновые рубашки с вшитыми прозрачными бюстгальтерами телесного цвета - неслыханное дело в те дни".

 

Таким "биографическим" способом большая Марлен оживает на страницах книги во всех своих воплощениях: музы, матери, жены, любовницы, эталона голливудской звезды, создателя новых представлений о красоте и женственности. Ее дочь написала честную, глубокую, многоплановую книгу, полную уникальных подробностей голливудской жизни, ничего не скрывая и не приукрашивая. Именно благодаря этому Жизнь Марлен Дитрих считается одним из лучших жизнеописаний, увидевших свет в конце ХХ века.

Патті Сміт. Просто діти. – Х.: Віват, 2019

Книга мемуаров Патти Смит, крестной мамы панк-рока, о ее жизни в 1960-70-х годах с культовым фотографом и художником Робертом Мэпплторпа, изданных через двадцать лет после его смерти от СПИДа - замечательна прежде всего глубоким погружением в эпоху. То есть в бурную жизнь литературной, художественной и артистической богемы. Если точнее, то перед нами некая жгучая ретроспекция "разбитого" поколения, пропущенная сквозь призму сугубо частной жизни. Которая, между прочим, удалась в прямом смысле этого слова: "Выжили немногие, в том числе я. Совсем не собираюсь гордиться тем, что уцелела. Просто мне по чистой случайности досталась счастливая лошадка". Неудивительно, что книга "Просто дети" получила одну из главных литературных премий США - National Book Award, а ее автор вместе с Бобом Диланом, Джимом Моррисоном и Лу Ридом издавна входит в четверку лучших американских рок-поэтов.

По большому счету, Патти Смит в очередной раз описывает знакомый образ шестидесятых. Вудстокский фестиваль и сексуальная революция, Аллен Гинзберг и Сальвадор Дали, Энди Уорхол и уже забытые персонажи тогдашней рок-сцены вроде групп The Band и Blue Öyster Cult. Много о легендарной певице Дженис Джоплин, о которой автор помнит, что та была всегда, даже днем, с бутылкой ликерчика "Саутерн комфорт", через каждые два слова "понимаешь, чувак", а вот как Крис Кристофферсон напел ей Me and Bobby McGee, а Дженис подхватила мотив, это не очень помнит. Мол, "слишком молода я была и слишком поглощена собственными переживаниями".

Жерар де Кортанз. Фріда Кало. Безжальна врода. – К.: Нора-друк, 2018

Автор этой книги долгое время собирал материли для истории, чтобы как можно правдивее нарисовать портрет известной мексиканской художницы в контексте эпохи. Получилось на самом деле эпохальное полотно, в котором Фрида Кало - как камертон, который заставлял звучать рядом с ней каждого, кто попадался на ее трудном пути. От мужа, выдающегося художника Диего Ривера до любовника и беглеца из Советской России, одиозного "отца революции" Льва Троцкого.

Что касается названия книги, то оно позаимствовано из дневника Фриды, в котором она называла свою красоту "страшной", когда писала уже после травмы, больная, что ей не нужны ноги, когда у нее есть крылья. Таким же неуловимым ангелом, который сделал культом искусства даже собственное тело, разрисовав его, эта мужественная женщина осталась в памяти своего народа, а также в истории искусства ХХ века.

Пола Маклейн. Леді Африка. Жінка, яка підкорила небо. - К.: Наш формат, 2018

Этот роман - история бунтарской жизни Берилл Маркгем, первой женщины-летчицы на Африканском континенте. Она первой осуществила беспосадочный перелет через Атлантику с востока на запад. В раннем возрасте Берилл с родителями переехала из Британии в Кению. Вместе с африканскими детьми из туземных племен с детства открывала мир дикой природы. Взрослой девушкой распознала своего внутреннего хищника, приняла свой самодостаточный и непокорный характер.

Эти черты характера толкали ее в водоворот сложных отношений, вдохновляли на борьбу с традиционной моралью и склоняли к "мужским" профессиям. В целом в реальной жизни эта женщина опередила свое время, вот почему она смогла подняться так высоко "История знаменитой летчицы Берилл Маркгем - мечта любого романиста, - писал в свое время о книге журнал People, - а "Леди Африка" - увлекательный рассказ о непростой женщине, которая жила по своим правилам".

Мар'яна Савка. 12 неймовірних жінок. - Л.: Видавництво Старого Лева, 2018

В этом сборнике, упорядоченном Марьяной Савкой - разговоры с известными женщинами, яркими представительницами украинской культуры и искусства. Ольга Герасимьюк, Лариса Денисенко, Александра Коваль и другие культовые и знаковые фигуры. В общем двенадцать женщин, двенадцать ценностей, двенадцать откровенных разговоров.

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Автору удалось создать особое коммуникационное пространство, в котором образовался женский обмен мнениями и идеями о самом главном: любовь, справедливость, милосердие, толерантность. Такое, в котором мы учимся думать по-новому, вслух говорить о том, что важно. Поэтому читателя ждут интересные идеи, жизненный опыт, мысли и размышления о том, что наполняет человеческую жизнь, что обогащает его по-настоящему.

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