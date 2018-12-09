Стихи украинских поэтов услышат в Германии

Новости культуры: Немецкому зрителю представят вокальный цикл на стихи украинских поэтов.

Немецкая премьера вокального цикла, написанного известным британским композитором Марком Энтони Тернеджом на тексты украинских поэтов Тараса Шевченко, Василия Стуса и Сергея Жадана, пройдет 9-10 декабря в Веймаре. Об этом рассказал украинский дирижер Кирилл Карабиц.

"Тернедж заинтересовался идеей написания произведения, посвященного современной Украине, войне, борьбе украинского народа в течение веков за независимость. "Завет" написан на тексты украинских поэтов Тараса Шевченко, Василия Стуса и Сергея Жадана", - рассказал Карабиц.

Мировая премьера сочинения на английском языке состоялась 7 ноября 2018 года в городе Пул, Великобритания, в исполнении солистки украинского происхождения Наталии Романов. В Германии произведение будет исполняться на украинском языке, будет солировать украинская певица Ольга Пасечник.

Композитора особенно "зацепила" тема защиты Донецкого аэропорта им.Сергея Прокофьева, поэтому на концерте в Британии также выполнялась символично сюита Прокофьева из оперы "Война и мир". В Веймаре будет исполнена Четвертая симфония Малера.

Произведение было заказан одному из самых известных авторов современности Марку Энтони Тернеджу двумя оркестрами, которыми руководит Карабиц - Национальной симфонической Капеллой Ваймара и симфоническим оркестром (Пул, Великобритания) Борнмута.

Вокальный цикл "Завещание" подготовлен на двух языках, английском и украинском.

"Он не о политике, он вне политики, он про государство Украину", - подчеркивает автор идеи.

Карабиц отметил, что представление этого произведения международной публике является событием международного масштаба. Дирижер надеется, что "Завещание" смогут услышать и зрители в других странах, в том числе в Украине.