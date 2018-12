Снуп Догг выпустил книгу кулинарных рецептов

Новости культуры: Популярный рэпер Снуп Догг выпустил книгу своих кулинарных рецептов под названием "От мошенника до повара: платиновые рецепты из кухни Босса Догга" (From Crook to Cook: Platinum Recipes from Tha Boss Dogg’s Kitchen).

17-кратный номинант на премию Грэмми Снуп Догг впервые продемонстрировал свой кулинарный талант вместе с Мартой Стюарт на шоу Martha & Snoop’s Potluck Dinner Party. В своей первой поваренной книге рэпер делится 50 рецептами из своей собственной коллекции. Книга Снуп Догга включает в себя такие блюда, как традиционная американская запеканка Mac&Cheese, курица faux-tisserie, а также более изысканные блюда, такие как филе миньон и лобстер термидор. Коллекция рецептов также включает в себя несколько закусок и десертов, таких как брауни, для которого требуется «щепотка травы и специй Снупа».