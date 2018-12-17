"Большая украинская энциклопедия" вышла в электронном формате

Новости культуры: В Украине разработана портальная версия "большой украинской энциклопедии".

Во Всемирную сеть выложили электронную версию "Большой украинской энциклопедии" (сокращенно – ВУЕ). Разработала ее государственное учреждение "Энциклопедическое издательство".

Портальная версия "Большой украинской энциклопедии" является универсальным научно-популярным справочником. Пока что онлайн-версия имеет всего четыре рубрики: персоналии, природа, цивилизация и области знаний. Также есть медиатека, которая содержит аудио - и видеоматериалы.

Любой может стать автором публикации "ВУЕ", правда для этого нужно заполнить форму на сайте. Теперь "Энциклопедическое издательство" сохранит и печатную, и портальную версию "Большой украинской энциклопедии".