Огромная книга из стен и кирпичей (Фото)

Новости культуры: Лейден — город и община в нидерландской провинции Южная Голландия на реке Старый Рейн.

Голландский город Лейден известен как родина многих учёных и родился великий живописец Рембрандт. Казалось, что городу давно суждено жить прошлой славой, но в девяностых два жителя сделали его одним из центров современной культуры, буквально превратив в гигантскую книгу. Они начали писать на стенах города стихи. Первым было стихотворение Марины Цветаевой.

Хотя о проекте Бена Валенкампа и Яна Браунса обычно пишут, как о чём-то организованном и продуманном, начался он почти стихийно. Валенкамп очень любит поэзию, его огорчает то место, на которое стихи отодвинули рациональные голландцы в наше время, и он решил показать жителям Лейдена, насколько прекрасны стихотворные строки. Именно строки: стихотворения, по задумке Бена, надо было писать исключительно на языке и алфавите оригинала. Конечно, когда речь не идёт о латинице, стихи производят на голландцев впечатление причудливого орнамента. Но это один из ликов их красоты: стихи — это в некотором роде узор из слов.

Японское стихотворение

Большая часть стихов на стенах - голландские

Первым стихотворением, появившемся на стене лейденского дома, стали строки Марины Цветаевой "Моим стихам, написанным так рано…" Валенкамп — большой любитель русской поэзии, он считает её более развитой, чем голландскую, и очень сокрушается об этом. Тем не менее, в проекте примерно половина стихотворений на стенах — именно голландские. На русском языке — пять. Цветаевой, Хлебникова, Блока, Мандельштама и Ахматовой.

Дом, на котором написали стихотворение Цветаевой, принадлежал знакомым Бена и Яна и они легко получили разрешение от его хозяина, владельца книжной лавки. Эффект потряс всех троих. В лавку стали заходить русские туристы. Сначала они думали, что стихотворение — реклама русского книжного магазина, потом, поняв ошибку, признавались, что строки Цветаевой затронули им струны сердца. Некоторые были в слезах, хотя сами от себя этого не ожидали.

Первое стихотворение, появившееся на стенах Лейдена

Стихотворение Назира Казми

Авторы проекта подходили к каждому стихотворению индивидуально

Всего авторы проекта собирались украсить стены города сто одним стихотворением, стараясь отбирать те, что описывают роль поэзии и поэтов для человечества и души. Последним должно было стать стихотворение Федерико Гарсиа Лорки. Но жители города попросили добавить ещё несколько, и всего строками оказались украшены сто одиннадцать стен. Да, вскоре после того, как удалось согласовать с администрацией стихи на ещё нескольких домах, лейденцы сами начали предлагать размещать стихи на их стенах.

Интересно, что только одно из русских стихотворений имеет транскрипцию и перевод на голландский — четверостишие Хлебникова. Все остальные стихи представлены с рассчётом исключительно на визуальный эффект. Правда, каждый раз, как появлялось новое стихотворение, в местных газетах немедленно узнавали и публиковали, о чём оно, чьё и на каком языке написано. Так что лейденцы теперь имеют представление о поэзии самых разных стран, включая, например, индонезийскую.

Японское хокку

Все стихи оформлены по-разному

Стихи вписаны в городской пейзаж

Теперь Лейден показывает всю красоту научной мысли тоже

Лейден - город, в котором работало много прославленных учёных

Каждое стихотворение на стенах Лейдена оформлено по-особенному, чтобы подчеркнуть, как важны для поэзии уникальность и индивидуальность. Надо сказать, что после того, как проект со стихами был закончен, авторы не оставили в покое стены Лейдена. Теперь они украшают их физическими формулами. Формулы не только оформляются разным шрифтам — к ним добавляют поясняющие чертежи. Сейчас на стенах Лейдена можно увидеть шесть уравнений: формулу относительности от Эйнштейна, формулу силы Лоренца, закон преломления света Снеллиуса, формулу лоренцева сокращения, постоянные Оорта и спин электрона.