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Приучаем читать с детства: советы для родителей

Приучаем читать с детства: советы для родителей
12:56 Сегодня Телеграф whatisgood.ru Фото: pixabay.com

Новости культуры: Казалось бы, книг для детей сейчас море – выбирай, не хочу.

Но, как часто бывает на современном рынке, количество не означает качество. Как выбрать книжку для ребенка, чтобы она ему понравилась, чтобы он ее читал и чтобы она учила его хорошему?

1. Прежде чем идти в магазин, припомните, какие книги любили в детстве вы сами. Какие у них были:

  • названия ("Денискины рассказы", "Как папа был маленьким");
  • сюжеты (про красавиц, как у Андерсена; про животных, как у Бианки; про детей из своего двора, как у Носова);
  • оформление (дети любят книжки, в которых фигуры обрезаны по контуру, и панорамные книги – такие, которые открываешь, и между двумя страницами поднимается картинка).

Оживите в памяти свои детские впечатления от книг: как вам нравилось их слушать, а затем читать самим. Нет гарантии, что вашему ребенку понравится все то же самое, что нравилось вам. Но, во-первых, есть масса причин, по которым ваши вкусы во многом совпадут, а во-вторых, вы получите варианты для выбора.

2. Вспомните, чего, наоборот, не было в книжках, которые вам нравились, и почему. Вам не нравились рисунки с жуткими палачами или страшными инопланетянами? Очень страшные, заумные, слишком взрослые печальные рассказы? Слишком затянутые, занудные и откровенно поучительные истории? Книжки без картинок или с черно-белыми иллюстрациями? Все просто: не покупайте такие ребенку, как бы ни манила вас мода или выгодная акция.

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3. Картинки. Алиса – та, которая путешествовала по Стране Чудес, – говорила: "Не понимаю, зачем нужны книжки без картинок и стишков". Персонаж картинки, как и мультфильма, задает ребенку пример для подражания. Детский характер играет этими образами и вырабатывает будущую модель поведения. Судите сами, какой должна быть красавица-принцесса на картинке: балованной и "гламурной" или скромной и доброй? Так же и храбрый богатырь: должен ли он выглядеть жестоким? А Страшила из Изумрудного города – должен ли он выглядеть настырным и тупым, или добрым и наивным? Помните: будущее место человека в обществе сильно зависит от того, какие черты характера он в себе разовьет и как ему в этом помогут окружающие.

4. Не увлекайтесь покупкой огромных подарочных изданий. Они отлично украшают комнату. Но вам что надо? Чтобы книга стояла на полке или чтобы ее читали? Самый удобный вариант – тонкая книжка с одной-тремя сказками или небольшой сборник стихов на плотной бумаге или картоне. Ребенок должен быть способен сам пролистать книжку, а то и сам стянуть ее с полки, когда подрастет, не поставив себе при этом шишку и не разбив ничего вокруг.

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5. Самые лучшие сюжеты – классические, известные всем нам с детства. Для самых маленьких это "Курочка Ряба", "Репка", "Колобок", "Теремок", "Три поросенка", "Гуси, гуси, га-га-га". Еще детям понравятся и будут полезны книжки Агнии Барто, Ганса Христиана Андерсена, братьев Гримм, Сельмы Лагерлёф, Виталия Бианки, Виктора Драгунского, Корнея Чуковского, Самуила Маршака, Александра Житинского, Бориса Житкова, Николая Носова, Кира Булычева, Астрид Линдгрен, Туве Янсен, Шарля Перро. Пусть вас не смущает, что эти книги "не современные". Потому что есть современное, а есть актуальное. То, о чем рассказывает классика, актуально и интересно всегда – на то она и классика. Современные книги для детей – как голливудский блокбастер для взрослых, чисто развлекательные. А хорошая книга не только развлекает, но и что-то дает человеку. Если это детская книга – она дает основу характера, умение мечтать и оценивать свои поступки.

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6. Язык. Простой и доступный, но красочный и образный. Такой язык постепенно открывает перед ребенком богатство родной речи. Например, "Что такое хорошо и что такое плохо", если вы перечитаете это стихотворение целиком, оно поразит вас изумительным мастерством в использовании русского языка. Чем больше хороших текстов ребенок слышит и читает в детстве, тем грамотнее он вырастет. А значит, будет легче ориентироваться в мире информации, на чем так настаивают современные педагоги и социологи.

Вырастет ли из ребенка безмозглый потребитель или сознательный человек, ответственный за свою судьбу и строящий здоровые отношения с окружающими, – закладывается именно через это.

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Дети, Литература, Родители, Выбор книги.
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