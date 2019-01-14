Книги к 35-летию: что нужно прочитать женщине, чтобы переосмыслить свою жизнь

Новости культуры: Что нужно прочитать женщине к своему 35-летию, чтобы обрести себя заново.

35-летие - это время, чтобы переосмыслить свою жизнь, вновь обрести свою внутреннюю богиню (или ребенка, или хулиганку) и понять, какой классной вы стали. И ведь это действительно так. Сандра Буллок - тому живое доказательство. Ведь ей 50 лет, и она была названа самой красивой женщиной в мире. Поэтому чтобы помочь вам преодолеть путь к 35-летию, предлагаем вам книги, которые заставят вас смеяться, плакать, задуматься о жизни и начать ценить все то, чего вы добились.

"Я ненавижу свою шею и другие мысли о женской доле", Нора Эфрон

Да, 30 - отличный возраст, однако именно сейчас многие женщины начинают задумываться об антивозрастных кремах и чудесных омолаживающих средствах. Читая эту забавную, трогательную и невероятно откровенную книгу Норы Эфрон, вам может показаться, что вы говорите с близким другом после трудного рабочего дня. Она пишет о кошельках, отношениях, великолепных квартирах и, конечно же, о своей шее. Вы просто не сможете перестать смеяться!

"Распоряжалкин", Тина Фей

Книга Фей - это современный смешной феминистический роман. Вы обязательно должны прочитать ее истории и советы по поводу слез на работе, женской дружбы, карьеры, любви и кормления грудью.

"Невидимка", Ральф Эллисон

Эта книга - не просто победитель Национальной книжной премии, она является одной из лучших книг прошлого века. Это классическое произведение о безымянном афроамериканце, который пытается найти свое место в мире. Универсальная история о чувстве потерянности и способе найти себя наверняка пригодится, когда вам исполнится 35.

"Сто лет одиночества", Габриэль Гарсия Маркес

Если вы еще не читали эту книгу, то просто внесите ее в свой список, ведь каждый должен окунутся в атмосферу истории Маркеса о мифическом городке Макондо в Южной Америке. Если вам нравится магический реализм, то эта книга мгновенно станет вашим любимым произведением.

"Одинокий голубь", Ларри Макмертри

Да, это вестерн. И да, это старая добрая история о ковбоях, гонящих скот через США. Также, это одна из самых прекрасных книг, написанных когда-либо (она выиграла Пулитцеровскую премию). Каждый должен прочитать ее, предпочтительно до 35, ведь в ней около 800 страниц, и у кого есть время на это, когда работа, дети, семья требуют к себе столько внимания? Но попробуйте прочитать хотя бы первых 100 страниц, и вы не сможете оторваться от нее.

"Ковыляя к Вифлеему", Джоан Дидион

Дидион - одна из лучших писательниц своего поколения. Она смешивает личное и политику, сокровенное и чувственное, и результаты всегда получаются впечатляющими. Ее книга неподвластна времени.

"Второй пол", Симона де Бовуар

Манифест де Бовуар о женщинах намного опередил свое время. Да, женщины и тогда задумывались о равноправии, но феминистическое движение еще не достигло такого размаха, как сейчас. "Второй пол" - впечатляющая книга, которая исследует сексуальность, индивидуальность и независимость - темы, которые и сегодня не дают покоя 35-летним женщинам.

"Трудные выборы", Хиллари Клинтон

Эту книгу нужно прочитать только потому, что ее автор может стать первой женщиной-президентом в истории США. Да, у вас еще есть время, но так как это событие может произойти до вашего 35-летия, то почему бы не узнать об этой женщине побольше?

"Мир глазами Гарпа", Джон Ирвинг

Что может не понравится в этой книге? Это смешная, немножко странная, чувственная книга о семье, браке и любви во всех их проявлениях. Также, в ней идет речь о взрослении, ведь, когда вам за 30, вы все еще можете узнать много чего новенького.

"Персеполис", Маржан Сатрапи

Графический роман/записки Сатрапи о девочке, которая живет в Иране во время Иранской революции, затянет вас с первой страницы, и вы не сможете остановиться, пока полностью не прочитаете его. Его стиль завораживает, а сюжет и герои покажутся вам знакомыми, независимо от того, где вы выросли.

"Возлюбленная", Тони Моррисон

Моррисон, чей последний роман вызвал огромный резонанс, является одной из величайших писательниц-современников, а "Возлюбленная" - ее лучшее произведение. Хотите узнать из-за чего весь шум? Тогда поскорее прочитайте ее!

"Плохое поведение", Мэри Гейтскилл

Классическое произведение. Рассказы Гейтскилл о желании, стремлении, одержимости - одновременно ужасающие и прекрасные. Они также эротические, интригующие и пикантные.

"Не бойся действовать", Шерил Сэндберг

В возрасте 20-30 лет карьера занимает все наши мысли. Популярная книга Сэндберга обязательна для всех, кто пытается выжить в нашем шовинистическом обществе, хочет попросить об увеличении зарплаты или повышении. Перестаньте сидеть сложа руки и жаловаться на работу! Действуйте!

"Огнеметы", Рейчел Кушнер

В бестселлере Кушнер речь идет о страсти, искусстве, мотоциклах и жизни на полную катушку. Выпускница колледжа Рено переезжает в Нью-Йорк, мечтая об искусстве и гоночных мотоциклах. Если вас достала рутина, прочтите эту ккнигу, она обязательно поможет вам выбраться из нее.

"Страх полета", Эрика Джонг

Вначале была книга "Страх полета", и только затем появились "Секс в большом городе" и третья волна феминизма. Мега популярная книга Джонг повысила самооценку множества женщин и шокировала многих своим откровенным описанием жизни замужней женщины, которая находится в поисках чего-то, что придаст смысла ее жизни - даже если это что-то - интрижка с психотерапевтом-плейбоем. Эта книга для тех, кто пытается найти смысл своей жизни.

"Разбитого не склеить! Учитесь расставаться с мужчинами", Грег Берендт и Амира Руотола-Берендт

Вы можете также прочитать книгу Берендта "Вы просто ему не нравитесь", но "Разбитого не склеить! Учитесь расставаться с мужчинами" может быть намного полезнее. Муж и жена объединили усилия, чтобы помочь вам пережить разрыв с помощью юмора, капли жестокости и историям из личного опыта. Не раздувайте из мухи слона. Жизнь не кончилась, если вы остались одни всего в 32 года. Прочитайте эту книгу и начните жизнь с чистого листа.