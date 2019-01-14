Скачать
Понедельник, 14.01.2019
Рост цен в Украине: как подорожали продукты за год
Рост цен в Украине: как подорожали продукты за год
Мэр Гданьска Адамович умер в больнице после нападения
Мэр Гданьска Адамович умер в больнице после нападения
Владимир Кличко опроверг слухи о возвращении в ринг
Владимир Кличко опроверг слухи о возвращении в ринг
Оригинальные посевалки на Старый Новый год 2019
Оригинальные посевалки на Старый Новый год 2019

Книги к 35-летию: что нужно прочитать женщине, чтобы переосмыслить свою жизнь

Смотрите фото (17)
Книги к 35-летию: что нужно прочитать женщине, чтобы переосмыслить свою жизнь
17:49 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости культуры: Что нужно прочитать женщине к своему 35-летию, чтобы обрести себя заново.

35-летие - это время, чтобы переосмыслить свою жизнь, вновь обрести свою внутреннюю богиню (или ребенка, или хулиганку) и понять, какой классной вы стали. И ведь это действительно так. Сандра Буллок - тому живое доказательство. Ведь ей 50 лет, и она была названа самой красивой женщиной в мире. Поэтому чтобы помочь вам преодолеть путь к 35-летию, предлагаем вам  книги, которые заставят вас смеяться, плакать, задуматься о жизни и начать ценить все то, чего вы добились.

Пять книг, с которых стоит начать 2019 год

 "Я ненавижу свою шею и другие мысли о женской доле", Нора Эфрон

Да, 30 - отличный возраст, однако именно сейчас многие женщины начинают задумываться об антивозрастных кремах и чудесных омолаживающих средствах. Читая эту забавную, трогательную и невероятно откровенную книгу Норы Эфрон, вам может показаться, что вы говорите с близким другом после трудного рабочего дня. Она пишет о кошельках, отношениях, великолепных квартирах и, конечно же, о своей шее. Вы просто не сможете перестать смеяться!

"Распоряжалкин", Тина Фей

Книга Фей - это современный смешной феминистический роман. Вы обязательно должны прочитать ее истории и советы по поводу слез на работе, женской дружбы, карьеры, любви и кормления грудью.

 "Невидимка", Ральф Эллисон

Эта книга - не просто победитель Национальной книжной премии, она является одной из лучших книг прошлого века. Это классическое произведение о безымянном афроамериканце, который пытается найти свое место в мире. Универсальная история о чувстве потерянности и способе найти себя наверняка пригодится, когда вам исполнится 35.

"Сто лет одиночества", Габриэль Гарсия Маркес

Если вы еще не читали эту книгу, то просто внесите ее в свой список, ведь каждый должен окунутся в атмосферу истории Маркеса о мифическом городке Макондо в Южной Америке. Если вам нравится магический реализм, то эта книга мгновенно станет вашим любимым произведением.

 "Одинокий голубь", Ларри Макмертри

Да, это вестерн. И да, это старая добрая история о ковбоях, гонящих скот через США. Также, это одна из самых прекрасных книг, написанных когда-либо (она выиграла Пулитцеровскую премию). Каждый должен прочитать ее, предпочтительно до 35, ведь в ней около 800 страниц, и у кого есть время на это, когда работа, дети, семья требуют к себе столько внимания? Но попробуйте прочитать хотя бы первых 100 страниц, и вы не сможете оторваться от нее.

"Ковыляя к Вифлеему", Джоан Дидион

Дидион - одна из лучших писательниц своего поколения. Она смешивает личное и политику, сокровенное и чувственное, и результаты всегда получаются впечатляющими. Ее книга неподвластна времени.

 "Второй пол", Симона де Бовуар

Манифест де Бовуар о женщинах намного опередил свое время. Да, женщины и тогда задумывались о равноправии, но феминистическое движение еще не достигло такого размаха, как сейчас. "Второй пол" - впечатляющая книга, которая исследует сексуальность, индивидуальность и независимость - темы, которые и сегодня не дают покоя 35-летним женщинам.

 "Трудные выборы", Хиллари Клинтон

Эту книгу нужно прочитать только потому, что ее автор может стать первой женщиной-президентом в истории США. Да, у вас еще есть время, но так как это событие может произойти до вашего 35-летия, то почему бы не узнать об этой женщине побольше?

 "Мир глазами Гарпа", Джон Ирвинг

Что может не понравится в этой книге? Это смешная, немножко странная, чувственная книга о семье, браке и любви во всех их проявлениях. Также, в ней идет речь о взрослении, ведь, когда вам за 30, вы все еще можете узнать много чего новенького.

"Персеполис", Маржан Сатрапи

Графический роман/записки Сатрапи о девочке, которая живет в Иране во время Иранской революции, затянет вас с первой страницы, и вы не сможете остановиться, пока полностью не прочитаете его. Его стиль завораживает, а сюжет и герои покажутся вам знакомыми, независимо от того, где вы выросли.

 "Возлюбленная", Тони Моррисон

Моррисон, чей последний роман вызвал огромный резонанс, является одной из величайших писательниц-современников, а "Возлюбленная" - ее лучшее произведение. Хотите узнать из-за чего весь шум? Тогда поскорее прочитайте ее!

"Плохое поведение", Мэри Гейтскилл

Классическое произведение. Рассказы Гейтскилл о желании, стремлении, одержимости - одновременно ужасающие и прекрасные. Они также эротические, интригующие и пикантные.

 "Не бойся действовать", Шерил Сэндберг

В возрасте 20-30 лет карьера занимает все наши мысли. Популярная книга Сэндберга обязательна для всех, кто пытается выжить в нашем шовинистическом обществе, хочет попросить об увеличении зарплаты или повышении. Перестаньте сидеть сложа руки и жаловаться на работу! Действуйте!

"Огнеметы", Рейчел Кушнер

В бестселлере Кушнер речь идет о страсти, искусстве, мотоциклах и жизни на полную катушку. Выпускница колледжа Рено переезжает в Нью-Йорк, мечтая об искусстве и гоночных мотоциклах. Если вас достала рутина, прочтите эту ккнигу, она обязательно поможет вам выбраться из нее.

 "Страх полета", Эрика Джонг

Вначале была книга "Страх полета", и только затем появились "Секс в большом городе" и третья волна феминизма. Мега популярная книга Джонг повысила самооценку множества женщин и шокировала многих своим откровенным описанием жизни замужней женщины, которая находится в поисках чего-то, что придаст смысла ее жизни - даже если это что-то - интрижка с психотерапевтом-плейбоем. Эта книга для тех, кто пытается найти смысл своей жизни.

 "Разбитого не склеить! Учитесь расставаться с мужчинами", Грег Берендт и Амира Руотола-Берендт

Книги, которые приведут вас в ужас и поменяют систему ценностей (Фото)

Вы можете также прочитать книгу Берендта "Вы просто ему не нравитесь", но  "Разбитого не склеить! Учитесь расставаться с мужчинами" может быть намного полезнее. Муж и жена объединили усилия, чтобы помочь вам пережить разрыв с помощью юмора, капли жестокости и историям из личного опыта. Не раздувайте из мухи слона. Жизнь не кончилась, если вы остались одни всего в 32 года. Прочитайте эту книгу и начните жизнь с чистого листа.

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (17)

Все по теме:

Женщины, Литература, Хиллари Клинтон, Тина Фей, Шерил Сэндберг, Симона де Бовуар, 35 лет, Габриэль Гарсия Маркес, Джоан Дидион, Книги для женщин, Джон Ирвинг, Нора Эфрон, Ральф Эллисон, Ларри Макмертри, Маржан Сатрапи, Тони Моррисон, Мэри Гейтскилл, Рейчел Кушнер, Эрика Джонг, Грег Берендт и Амира Руотола-Берендт.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы на 14 января: что категорически нельзя делать в Васильев день
02 Посевалки-2019: актуальные поздравления в стихах
03 День Ангела Василия 2019: значение имени и поздравления
04 Морозы отступают: синоптики обещают штормовой ветер и гололед
05 У берегов Крыма произошло землетрясение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Морозы отступают: синоптики обещают штормовой ветер и гололед
Погода: синоптики обещают штормовой ветер и гололед
У берегов Крыма произошло землетрясение
У берегов Крыма произошло землетрясение
Никол Пашинян назначен премьер-министром Армении
Никол Пашинян назначен премьер-министром Армении
Православные христиане сегодня отмечают Обрезание Господне
Православные христиане сегодня отмечают Обрезание Господне
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь