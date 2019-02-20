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Пятница, 22.02.2019
Неграмотные писатели, ставшие легендарными личностями в своем деле (Фото)
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Неграмотные писатели, ставшие легендарными личностями в своем деле (Фото)

Трудно себе представить, чтобы известные литераторы писали с ошибками. Тем не менее, такие случаи вовсе не являются редкостью в литературной среде. Довольно известные писатели и поэты часто пренебрегают правилами того языка, на котором пишут. К счастью, все произведения проходят допечатную подготовку и редакторы исправляют в текстах все грамматические и пунктуационные ошибки великих литераторов.
kulturologia.ru
Фото: kulturologia.ru
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Литература, Биография, Грамматические ошибки, Неграмотные писатели.
22:20 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф
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