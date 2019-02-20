Неграмотные писатели, ставшие легендарными личностями в своем деле (Фото) Трудно себе представить, чтобы известные литераторы писали с ошибками. Тем не менее, такие случаи вовсе не являются редкостью в литературной среде. Довольно известные писатели и поэты часто пренебрегают правилами того языка, на котором пишут. К счастью, все произведения проходят допечатную подготовку и редакторы исправляют в текстах все грамматические и пунктуационные ошибки великих литераторов.