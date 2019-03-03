Скачать
Воскресенье, 03.03.2019
Самые высокооплачиваемые писатели в мире (Фото)
1 / 12

Самые высокооплачиваемые писатели в мире (Фото)

Быть писателем нынче сложно, даже в США не более 100 писателей могут похвастаться доходами, превышающими миллион долларов в год. Больше всего спросом пользуется фантастика, книги для детей, детективы и любовная литература, именно на этих жанрах выезжает большинство писателей. Сегодня мы поговорим с вами о 10 самых популярных и высокооплачиваемых писателях в мире.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Писатели, Высокооплачиваемые писатели, Писатели много зарабатывают, Популярные писатели.
06:56 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь