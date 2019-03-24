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Воскресенье, 24.03.2019
Сильная литература для настоящих мужчин (Фото)
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Сильная литература для настоящих мужчин (Фото)

Многие девушки искренне полагают, что читающие мужчины - это вымирающий вид. Смею не согласиться с подобным утверждением и заявить, что сильная половина человечества также не может устоять перед действительно хорошей книгой. Однако стоит отметить - парни ценят сильные и глубокомысленные литературные произведения, их не прельщают пустые романы о любви. Итак, что же предпочитают наши мужчины?
miridei.com
Фото: pixabay.com
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