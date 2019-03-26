Талант к еде: писатели, которые прославились не только в области литературы

Новости культуры: Эти писатели по праву получили звание "обжор".

Писатели тоже люди. Иногда мы узнаем о них весьма занимательные факты, которые доказывают, что мы ничуть не отличаемся от них. К примеру, три следующих писателя по праву получить звание "писатели-обжоры" за свою большую любовь к еде.

Александр Дюма

Дюма-отец любил не только кушать, но и готовить. Его современники вспоминали, что он мог расстаться с пером "ради ручки сковороды", и результатом этой страсти стал составленный им "Большой кулинарный словарь", в который, кстати, было включено даже несколько рецептов русского варенья (из роз, тыквы, орехов, редьки и спаржи). За обедом писатель нередко поглощал невероятное количество икры, рыбы, несколько жареных куропаток, 6 видов овощей и всегда закусывал все это огромным куском сыра.

Гюстав Флобер

Оказывается, в юности Флобер был писаным красавцем, но вскоре от его красоты осталось лишь одно воспоминание… А все потому, что автор "Мадам Бовари" любил очень много есть и при этом мало двигался; и ел он с такой жадностью, что друзья, дабы посторонние люди не стали свидетелями безмерного обжорства "знатока женской души", всегда выбирали в ресторанах укромные уголки или занимали отдельные кабинеты. Приступая к трапезе, Флобер основательно готовился - снимал пиджак, отстегивал воротничок и манжеты, а при необходимости даже стаскивал ботинки.

Иван Крылов

По истине рекордсменом-обжорой среди известных писателей был Иван Крылов. Баснописец за один обед он съедал 3 тарелки ухи, 2 блюда расстегаев, минимум 4 телячьи отбивные, половинку жареной индейки, соленые огурчики, моченую бруснику, сливы, антоновку, Страсбургский пирог и гурьевскую кашу. В то время на званых обедах в Петербурге подавали 4 блюда, но когда приглашали дедушку Крылова, непременно добавляли и пятое. Однажды, когда он обедал у императрицы и не пропустил мимо себя ни одного кушанья, сидевший рядом с ним Жуковский шепнул: "Откажись хоть раз, Иван Андреевич, дай императрице возможность попотчевать тебя!" - "Ну, а если не попотчует?" - резонно заметил Крылов и продолжил методичное уничтожение пищи.