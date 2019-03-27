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Четверг, 28.03.2019
Какими книгами увлекались легендарные люди в истории (Фото)
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Какими книгами увлекались легендарные люди в истории (Фото)

В жизнь современного человека уже давно вошли многочисленные гаджеты и устройства, а книги гораздо чаще читают с электронных устройств, а не в печатном варианте. Однако книга в любом виде остается неизменным кладезем мудрости, а для кого-то и настоящим стимулом к развитию. В нашем сегодняшнем обзоре книги, которые произвели неизгладимое впечатление на признанных гениев и стали толчком к их первым успехам в жизни.
kulturologia.ru
Фото: pixabay.com
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19:27 Ср, 27 Март 2019 Телеграф
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