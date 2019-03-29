Литература: какие книги читают знаменитости (Фото)

Знаменитости любят читать и читают действительно достойные произведения. Среди голливудских звезд немало почитателей классики в частности русской. Так же дело обстоит и с настольными книгами популярных режиссеров и писателей: шедевры мировой литературы задают ту самую планку, на которую их знаменитые читатели могли бы равняться.