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Пятница, 29.03.2019
Литература: какие книги читают знаменитости (Фото)
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Литература: какие книги читают знаменитости (Фото)

Знаменитости любят читать и читают действительно достойные произведения. Среди голливудских звезд немало почитателей классики в частности русской. Так же дело обстоит и с настольными книгами популярных режиссеров и писателей: шедевры мировой литературы задают ту самую планку, на которую их знаменитые читатели могли бы равняться.
bigpicture.ru
Фото: pixabay.com
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