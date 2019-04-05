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В Германии издали книгу о Несторе Махно

В Германии издали книгу о Несторе Махно
12:46 Сегодня Телеграф по материалам сайта newformat.info facebook

Новости культуры: Уникальное издание Марка Зака об исторической личности украинского прошлого содержит факты, не известны до сегодня.

Книга про революционера Нестора Махно, выданная в Германии, уникальна тем, что над ее созданием работал немецкий автор Марк Зак.

Издание получило название "Помните обо мне: Нестор Махно". Представители Министерства иностранных дел Украины успели отреагировать на новинку. В своем комментарии на странице в соцсети выразили приятное удивление: "Довольно необычно узнавать об украинской легендарной исторической фигуре сквозь призму исследований немецкого автора".

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Дополненная биография об украинском политике дополнена неизвестными до сегодняшнего дня фактами его жизни. Напомним, Нестора Махно в истории Украины называют революционером-анархистом. В 20-х годах прошлого столетия он стал командиром национальной повстанческой армии. И даже написал книгу мемуаров под названием "Воспоминания".

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Германия, История, Книга, Революция, Издание, Махно, Нестор, ЗАК, Марк.
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