В Германии издали книгу о Несторе Махно

Новости культуры: Уникальное издание Марка Зака об исторической личности украинского прошлого содержит факты, не известны до сегодня.

Книга про революционера Нестора Махно, выданная в Германии, уникальна тем, что над ее созданием работал немецкий автор Марк Зак.

Издание получило название "Помните обо мне: Нестор Махно". Представители Министерства иностранных дел Украины успели отреагировать на новинку. В своем комментарии на странице в соцсети выразили приятное удивление: "Довольно необычно узнавать об украинской легендарной исторической фигуре сквозь призму исследований немецкого автора".

Дополненная биография об украинском политике дополнена неизвестными до сегодняшнего дня фактами его жизни. Напомним, Нестора Махно в истории Украины называют революционером-анархистом. В 20-х годах прошлого столетия он стал командиром национальной повстанческой армии. И даже написал книгу мемуаров под названием "Воспоминания".