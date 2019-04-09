До "Властелина колец" и "Хоббита": Первые фэнтези в истории мировой литературы (Фото)

Для многих читателей путешествие в жанр фэнтези началось с профессора Джона Рональда Руэла Толкина. "Хоббит", "Властелин колец" или даже экранизации Питера Джексона... эти истории "зацепили" миллионы людей. Известно, что Толкин вдохновил некоторых из мэтров современного фэнтези - от Джорджа Мартина до Терри Брукса. Но жанр фэнтези вовсе не родился в тот день, когда было создано Средиземье. Сам Толкин черпал вдохновение в старых работах, а также в сочинениях своего близкого друга и коллеги по творчеству Клайва Льюиса (когда-то они даже планировали написать вместе книгу, которую начал писать Льюис). Приведем десять рассказов, которые вдохновили Толкина на его творчество и породили легендарный мир, который все знают и любят.