|
|
До "Властелина колец" и "Хоббита": Первые фэнтези в истории мировой литературы (Фото)
Для многих читателей путешествие в жанр фэнтези началось с профессора Джона Рональда Руэла Толкина. "Хоббит", "Властелин колец" или даже экранизации Питера Джексона... эти истории "зацепили" миллионы людей. Известно, что Толкин вдохновил некоторых из мэтров современного фэнтези - от Джорджа Мартина до Терри Брукса. Но жанр фэнтези вовсе не родился в тот день, когда было создано Средиземье. Сам Толкин черпал вдохновение в старых работах, а также в сочинениях своего близкого друга и коллеги по творчеству Клайва Льюиса (когда-то они даже планировали написать вместе книгу, которую начал писать Льюис). Приведем десять рассказов, которые вдохновили Толкина на его творчество и породили легендарный мир, который все знают и любят.
Маникюр 2019: лунный маникюр с различным дизайном на любой вкус
Улыбка не сойдет с лица: смешные казусы с жизни
Уморительные карикатуры знаменитостей, от которых не сдержать улыбку
Не стесняйтесь своей естественности: Женщины, бросившие вызов стереотипам (Фото)
Пушистые самоеды: Удивительная порода собак, которые не отличаются от мишки Тедди
Простые советы о продлении жизни вашего автомобиля (Фото)
Прикольные моменты жизни в гифках, от которых дух захватывает
Реалистичный мир LEGO: игра в искусстве Наната Савайи (Фото)
Веселые комиксы для тех, кто любит посмеяться от души
Маленькие карапузы: малыши в фотопроекте Анне Геддес (Фото)
Смешные открытки об отношениях женщин и мужчин
Милые домики на деревьях в разных уголках планеты (Фото)
Странные, но забавные пассажиры в общественном транспорте
Шикарная резиденция на берегу озера с необычным дизайном внутри (Фото)
Не удержать смех: как "весело" проводят время мужчины на шопинге с женами
Не из мира сего: пейзажи, которые будоражат воображения (Фото)
Прикольные демотиваторы, которые не дадут грустить
Обыденные вещи, которые в разрезе выглядят еще интереснее (Фото)
От проблем с артериями страдают немало людей
Цифровой сюрреализм в женском обличье (Фото)
Люди-убийцы: 10 видов животных, которых истребил человек (Фото)
Веселое настроение гарантировано: прикольные картинки
Секреты Квентина Тарантино: Интересные факты о фильмах легендарного режиссера (Фото)
Вы будете смеяться: веселые демотиваторы для хорошего настроения
Moran 2019: австралийские фотографы борются за премию (Фото)