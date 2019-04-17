Умер американский писатель-фантаст Джин Вулф

Новости культуры: Американский писатель-фантаст Джин Вулф умер в возрасте 87 лет.

В США болезнь сердца унесла жизнь писателя-фантаста Джина Вулфа.

Творчество писателя в основном лежало в плоскости научной фантастики и фэнтези. Джин написал более тридцати произведенй. Самая известная серия книг - "Книги Нового Солнца".

Вулф родился в Нью-Йорке, участвовал в Корейской войне. После возвращения в США получил специальность инженера в Хьюстонском университете. Работал в журнале Plant Engineering, также участвовал в разработке машины для производства чипсов Pringles.

Кроме того, Вулф получил более 15 наград в премиях "Небьюла", "Локус", "Всемирная премия фэнтези" и других.

Поклонниками творчества Вулфа являются такие известные авторы, как Урсула ле Гуин и Нил Гейман.