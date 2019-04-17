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Умер американский писатель-фантаст Джин Вулф

Умер американский писатель-фантаст Джин Вулф
09:32 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости культуры: Американский писатель-фантаст Джин Вулф умер в возрасте 87 лет.

В США болезнь сердца унесла жизнь писателя-фантаста Джина Вулфа.

Творчество писателя в основном лежало в плоскости научной фантастики и фэнтези. Джин написал более тридцати произведенй. Самая известная серия книг - "Книги Нового Солнца".

Вулф родился в Нью-Йорке, участвовал в Корейской войне. После возвращения в США получил специальность инженера в Хьюстонском университете. Работал в журнале Plant Engineering, также участвовал в разработке машины для производства чипсов Pringles.

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Кроме того, Вулф получил более 15 наград в премиях "Небьюла", "Локус", "Всемирная премия фэнтези" и других.

Поклонниками творчества Вулфа являются такие известные авторы, как Урсула ле Гуин и Нил Гейман.

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Литература, Смерть, Писатели, Альманах, Альманах-2019, Джин Вулф.
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