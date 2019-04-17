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Знаменитый писатель Дмитрий Быков впал в кому

Знаменитый писатель Дмитрий Быков впал в кому
13:20 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости культуры: Публицист, теле- и телеведущий впал в кому - его экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт.

Дмитрий Быков впал в кому. 17 апреля писатель и журналист срочно был госпитализирован в больницу Уфы с подозрением на инсульт. Сейчас он находится в нейрореанимации. Врачи оценивают состояние писателя-оппозиционера как критическое.

Его супруга Ирина Лукьянова отказалась комментировать инцидент. Состояние писателя оценивается как крайне тяжелое.

Работники больницы, куда был доставлен Быков, говорят, что "в клинике настоящий переполох".

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По информации Telegram-канала Mash, в больнице Дмитрий Быков впал в кому – у него отек мозга, состояние оценивают как критическое. Также сообщается, что 51-летний публицист и литературовед имел серьезные проблемы со здоровьем: сахарный диабет, гипертонию и страдал хроническим переутомлением.

Дмитрий Быков родился 20 декабря 1967 года в Москве. Он является автором известных книг, в частности, таких популярных как "Июнь", "ЖД", "Эвакутор".

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Инсульт, Знаменитости, Писатель, Госпитализация, Кома, Дмитрий Быков.
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