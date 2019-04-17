Знаменитый писатель Дмитрий Быков впал в кому

Новости культуры: Публицист, теле- и телеведущий впал в кому - его экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт.

Дмитрий Быков впал в кому. 17 апреля писатель и журналист срочно был госпитализирован в больницу Уфы с подозрением на инсульт. Сейчас он находится в нейрореанимации. Врачи оценивают состояние писателя-оппозиционера как критическое.

Его супруга Ирина Лукьянова отказалась комментировать инцидент. Состояние писателя оценивается как крайне тяжелое.

Работники больницы, куда был доставлен Быков, говорят, что "в клинике настоящий переполох".

По информации Telegram-канала Mash, в больнице Дмитрий Быков впал в кому – у него отек мозга, состояние оценивают как критическое. Также сообщается, что 51-летний публицист и литературовед имел серьезные проблемы со здоровьем: сахарный диабет, гипертонию и страдал хроническим переутомлением.

Дмитрий Быков родился 20 декабря 1967 года в Москве. Он является автором известных книг, в частности, таких популярных как "Июнь", "ЖД", "Эвакутор".