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Книги с первых рук: на "Олимпийском" началась книжная ярмарка

Книги с первых рук: на "Олимпийском" началась книжная ярмарка
22:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости культуры: 18-я Международная книжная ярмарка «МЕДВИН: Книжный мир» открылась в Киеве на НСК "Олимпийский".

"Книжный МЕДВИН" 20-22 апреля приглашает вас запастись книгами на лето, а также отдохнуть в уютной книжной атмосфере", - говорится в пресс-релизе.

Организаторы обещают, что посетители смогут приобрести "книги с первых рук и по самым лучшим ценам".

Отмечается, что 70 участников представляют на стендах книжные новинки.

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В программе также презентация политического детектива Ника Лисицкого "Цезари", авторский стенд писателя Андрея Кокотюхи и общение с автором нон-стоп, празднование 60-летия автомобиля "Чайка" и дня рождения Сальвадора Дали. Кроме того, 20 и 21 апреля будут проводиться презентации детских книг, мастер-классы и игротека.

Вход на выставку-ярмарку бесплатный, она работает с 11.00 до 19.00.

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НСК Олимпийский, Литература, Ярмарка, Книжная ярмарка.
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