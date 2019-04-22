Книги к Пасхе: полезные издания для праздничных приготовлений

Новости культуры: Хорошей пасхальной традицией станет перечитывание книг, посвященных этому празднику. И это может быть не только религиозная литература.

Существуют книги, которые могут многое рассказать об истории Пасхи и ее символах. Полезными также станут издания, которые помогут правильно подготовиться к этому великому событию. Предлагаем несколько вариантов книг, которые точно помогут создать правильное настроение и с улыбкой встретить Светлое Воскресенье.

Литература об истории писанок и мастерстве их создания. Конечно, в Сети существует масса уроков, с помощью которых можно декорировать пасхальные яйца. Но в истории Украины так сложилось, что те самые расписные крашанки занимают почетное место на праздничном столе вместе с Куличом и Пасхой. А все дело в символах, используемых в процессе разрисовывания яиц. В книге "Украинская народная писанка" автора Ирины Михалевич можно поучиться методам создания настоящих национальных писанок и узнать, что означает та или иная техника росписи, а также как создать авторское расписное яйцо с собственным тайным смыслом.

От писанок к праздничному столу. После длительного поста каждая хозяйка желает встретить этот весенний праздник самыми разнообразными блюдами. Но главное, чтобы они были нашими, украинскими. Книга знаменитой кулинарной мастерицы Леси Кравецкой "От праздника к празднику" детально расскажет, что лучше приготовить, чтобы приятно удивить и родных, и друзей. К тому же, издание охватывает не только Пасхи, но и Рождество, Масленицу, Яблучный и Медовый Спас.

Ближе к духовной пище. "Этнология для народа", собранная фольклористом, писательницей, кандидатом исторических наук Ириной Игнатенко, поможет разобраться в традициях украинского народа и раскрыть тайные смыслы обрядов. В издании описаны как бытовые обычаи наших предков, так и приметы и традиции праздничных дней. Как люди встречали весну, что позволяли делать во время церковных праздников и как правильно подготовится к предшествующему празднику Пасхи. Прекрасное издание для тех, кто желает сохранить традиции и продолжить их в своем семейном кругу.

Конечно, данный перечень литературы - только рекомендация, список никак не ограничен, и вы можете подобрать для себя те книги, которые подойдут вам больше и по смыслу, и по формату. Благо, источников достаточно. Тем не менее, занять себя чтением - лучший метод положительного и полезного времяпрепровождения. Тем более, когда Пасха на носу.