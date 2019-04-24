Названы претенденты от Украины на литературную премию ЕС

Новости культуры: Сначала должны определить победителей от всех стран-участниц, а лаурета премии объявят 22 мая.

В 2019 году украинские писатели впервые бороться за Литературную премию ЕС. Получить премию от Украины попытаются Виктория Амелина, Маркиян Камыш и Гаська Шиян.

Номинантов от нашей страны уже одобрил Консорциум Премии в Брюсселе.

Викторию Амелину номинировали на Литературную премию за роман "Дом для Дома" ("Видавництво Старого Лева", 2017).

Маркияна Камыша – за повесть "Чормет" (издательство "Нора-Друк", 2017).

Гаську Шиян – за роман "За спиной" (издательство "Фабула", 2019).

Чтобы принять участие в премии, книга номинированного автора должна выйти не ранее, чем за 18 месяцев до ежегодного награждения. Но поскольку Украина присоединилась к конкурсу впервые, то для нее сделали исключение.