Названы претенденты от Украины на литературную премию ЕС

В 2019 году украинские писатели впервые бороться за Литературную премию ЕС. Получить премию от Украины попытаются Виктория Амелина, Маркиян Камыш и Гаська Шиян.
Номинантов от нашей страны уже одобрил Консорциум Премии в Брюсселе.
Викторию Амелину номинировали на Литературную премию за роман "Дом для Дома" ("Видавництво Старого Лева", 2017).
Маркияна Камыша – за повесть "Чормет" (издательство "Нора-Друк", 2017).
Гаську Шиян – за роман "За спиной" (издательство "Фабула", 2019).
Чтобы принять участие в премии, книга номинированного автора должна выйти не ранее, чем за 18 месяцев до ежегодного награждения. Но поскольку Украина присоединилась к конкурсу впервые, то для нее сделали исключение.