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Всемирный День книги: самые необычные издания за всю историю книг

Всемирный День книги: самые необычные издания за всю историю книг
10:34 Сегодня Телеграф

Новости культуры: История книги в том виде, к которому привыкли мы, длится с третьего века нашей эры. До этого были свитки, деревянные и глиняные дощечки и даже шелк.

Путь от папирусных листов к своему обычному облику книга прошла довольно долгий и сложный. В свое время книга была доступной лишь богатому шару населения.

Она считалась дорогим подарком, и поэтому представители знати предпочитали украшать переплет драгоценными камнями, золотом и натуральной кожей. Сначала тексты переписывали вручную, чтобы растиражировать их. Позже придумали станок, с помощью которого можно было печатать издания. Культ книги начал просачиваться во все слои населения, усовершенствовались технологии печати, принимались законы о цензуре и свободе слова. У авторов, редакторов и издателей становилось больше прав и возможностей к книжному творчеству. И уже середине XX века количество наименований книг превысило 200 тысяч наименований в год. В 1972 год в СССР выпустили почтовую марку посвященную Международному году книги, который провозгласили в ЮНЕСКО.

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Сейчас же книгоиздание поставлено на поток, и напечатать собрание стихов или инструкцию можно в течении нескольких часов. На более неформальные проекты понадобиться потратить больше времени, ведь авторы и издатели часто переходят границы обыденного и традиционного, предлагая миру книгу как шедевр. Во Всемирный День книги, 23 апреля, представляем пятерку самых нестандартных изданий, покоривших публику и внешне, и по содержанию.

1. "Запеченная" книга. Хорватские издатели подошли к изданию сборника кулинарных рецептов через невозможное. Они создали книгу, которую сначала нужно приготовить - запечь в прямом смысле. Само издание в первоначально виде абсолютно пустое, на страницах нет текста. Чтобы он появился, нужно завернуть изделие в фольгу и поместить в духовку, где она "дойдет до готовности". После термической обработки на страница проявится содержание, и хозяйка сможет воспользоваться представленными рецептами. Кстати, книга имеет название "Well Done".

2. Еще одно уникальное творение принадлежит мастеру слова Шону Тану. Но в его детище под названием "Прибытие" он не использовал ни единой буквы, чтобы описать происходящее. Книга состоит из одних только иллюстраций, с помощью которых удается передать весь смысл истории иммигранта, который отправляется туда, где нет ни одного родного человека, а все вокруг незнакомо, и будущее такое же туманное, как и понимание сегодняшнего дня. Впервые книга была издана в 2006 году, но стала классикой и необходимостью для многих, чей жизненный путь был таким же непростым, как и у главного героя этого рассказа. Поэтому ее переиздавали несколько раз.

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3. Книга-компьютер. Еще девять лет назад мир увидел нестандартное издание: читатель мог "выделить" слово, непонятное ему, а все остальное произойдет автоматически. Книга "соединиться по беспроводной сети с ближайшем компьютером и в результате владелец печатно-цифрового издания получает детальную информацию о том, что означает выделенный в книге термин. Все потому, что для печати использовали специальные чернила, которые во время нажатия на слово срабатывают как соединитель.

4. Японцы сумели привлечь детскую аудиторию необычной подачей истории в книге. Так, для совершенной иллюстрации используются базовые фоны и тени вставленных в блок вырезанных фигурок. Издание с названием "Подвижный силуэт" действительно уникально, ведь у ребенка просыпается интерес к чтению и творчеству. С книгой и историей можно играть, создавая огромные или маленькие тени. Вообщем, управлять ситуацией, как это любят делать в жизни дети.

5. И еще одно полезное издание. Во всех смыслах, ведь творение общественной организации "WATERisLIFE" помогает отфильтровать воду и убивает в ней вредные бактерии, вызывающие холеру и брюшной тиф. Каждая страница "Питьевой книги" - это фильтрованная бумага с наночастичками серебра. Срок годности такого издания ограничивается четырьмя годами.

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История, Книга, мир, Идея, День, Рассказ, Редактор, Формат, Автор, Издание, Издатель, Нестандарт.
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