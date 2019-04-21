"Красная шапочка" не в почете: Из-за сексизма в Барселоне убрали из библиотек детскую литературу

Новости культуры: "Красную шапочку" обвинили в сексизме.

Несколько школ Барселоны рассматривают возможность исключения из библиотеки некоторых детских книг после того, как одно учебное заведение убрало около 200 наименований, которые посчитали "стереотипными и сексистскими". В список вошла, в частности, "Красная шапочка".

Проверка 600 наименований, которые были представлены в детской библиотеке школы Tàber, была совершена в ходе проекта по выявлению скрытого сексистского контента. Рассматривался каждый персонаж книги, то, что он говорил, и какую роль играл. 30% книг были признаны в высшей мере сексистскими, стереотипными и не имеющими педагогической ценности.

В список вошло несколько версий "Красной шапочки" и история святого Георга, покровителя влюбленных. Вместе с тем, менее стереотипные версии произведений в библиотеке все-таки оставили.

Книги были исключены из библиотек из-за того, что "если дети будут видеть в высшей степени стереотипные отношения в книгах, они будут считать их нормой". Один из родителей школьников, которые учились в этой школе, заявил, что "общество меняется и становится более осведомленным в вопросах гендера, но это не отражается в историях". Отмечается также, что в этих историях мускулинность проявляется через конкурентоспособность и мужественность и в "насильственных ситуациях, даже если они являются шуточными, именно мальчики выступают против девочек".

В начале апреля в Польше в одном из храмов в Гданьске священники в присутствии и при участии юных церковных служек показательно сожгли книги о магии и фантастических мирах. В костер пошли также маски, фигурки, игрушки, которые , по мнению католических священников, имели связь с магией.