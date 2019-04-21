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"Красная шапочка" не в почете: Из-за сексизма в Барселоне убрали из библиотек детскую литературу

"Красная шапочка" не в почете: Из-за сексизма в Барселоне убрали из библиотек детскую литературу
15:10 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: pixabay.com

Новости культуры: "Красную шапочку" обвинили в сексизме.

Несколько школ Барселоны рассматривают возможность исключения из библиотеки некоторых детских книг после того, как одно учебное заведение убрало около 200 наименований, которые посчитали "стереотипными и сексистскими". В список вошла, в частности, "Красная шапочка".

Проверка 600 наименований, которые были представлены в детской библиотеке школы Tàber, была совершена в ходе проекта по выявлению скрытого сексистского контента. Рассматривался каждый персонаж книги, то, что он говорил, и какую роль играл. 30% книг были признаны в высшей мере сексистскими, стереотипными и не имеющими педагогической ценности.

В список вошло несколько версий "Красной шапочки" и история святого Георга, покровителя влюбленных. Вместе с тем, менее стереотипные версии произведений в библиотеке все-таки оставили.

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Книги были исключены из библиотек из-за того, что "если дети будут видеть в высшей степени стереотипные отношения в книгах, они будут считать их нормой". Один из родителей школьников, которые учились в этой школе, заявил, что "общество меняется и становится более осведомленным в вопросах гендера, но это не отражается в историях". Отмечается также, что в этих историях мускулинность проявляется через конкурентоспособность и мужественность и в "насильственных ситуациях, даже если они являются шуточными, именно мальчики выступают против девочек".

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Литература, Детская литература, Библиотеки в Барселоне, Сексизм в литературе.
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