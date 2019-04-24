Украинская книга для детей попала в список лучших мировых изданий

Новости культуры: Издание современного украинского автора внесли в международный каталог IBBY как одно из лучших для детей с инвалидностью.

Приятной новостью поделился сам автор Марк Ливин. Его творение под названием "Рики и дороги" стало одним из лучших мировых книг для детей с ограниченными физическими возможностями.

По словам писателя, теперь мы находимся в одном ряду с признанными авторами из Америки, Британии, Ирландии, Швеции. "Это отличие на высшем уровне!", - утверждает создатель книги. Уточняется, что Международный совет по книгам для молодежи является некоммерческой организацией. Ее основали в Швейцарии более 60 лет назад, а оказаться в списке IBBY - настоящая удача. Оказывается, претендентов на внесение в список выбирают национальные секции учреждения, которые действуют в разных странах мира. И осуществляется этот процесс раз в два года.