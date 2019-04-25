Украинские писатели об украинском языке в цитатах

Новости культуры: В день принятия закона об украинском языке мы собрали мнения известных украинских писателей о том, что они думают о языке.

Алексей Чупа

(Автор книг "10 слов о Родине", "Бомжи Донбасса", "Вишня и я" и др.)

– Касательно национальной принадлежности – речь конечно играет определенное значение, потому что язык – это система ценностей, это комплекс общей народной памяти. Мне это напоминает резервуары с красками, в которых нас погружают с детства. И если тебя погружают всегда в резервуар с красной краской, то ты увидишь мир через призму красного.

– Касательно крови – я далек от теорий о том, что происхождение играет существенную роль в понимании своей национальной принадлежности.

– Литературный язык – это, кроме всего прочего, четко систематизированный инструмент, который действует по четким законам. Разговорная речь же этих законов не всегда соблюдает. И если все будут писать так, как говорят в их селе, то система будет шататься и в конце концов просто развалится и исчезнет.

Сергей Жадан

(Автор книг "Ворошиловоград", "Месопотамия", сборников поэзии "Жизнь Марии", "Тамплиеры" и др.)

– Согласен с тем, что языковой критерий действительно важен, и так же согласен, что он является одним из самых противоречивых. Особенно для такой страны, как наша, где фактически литература творится на двух языках. И языковой критерий срабатывает как некий рубеж, преодолеть который невозможно. Если писатели, которые живут в одной стране, одних городах, печатаются в тех же издательствах, не могут преодолеть "языковые барьеры", то чего ждать от остального населения страны?

– То есть, речь продолжает оставаться ключевым моментом твоей самоидентификации. И что самое печальное – именно это и является достаточным основанием для бесконечных языковых войн. Мы в нашей стране – заложники языка, на котором общаемся – с одной стороны, мы понимаем, что языковой вопрос не должен нас разъединять, а с другой – не можем не реагировать, когда на наш язык (украинский или русский) оказывается давление.

Юрий Андрухович

(Автор романов "Московиада", "Двенадцать обручей", "Перверзия")

– Что может поэзия? Во времена гибридной войны и перманентных терактов – боюсь, что не так уж и много. В смысле – не так много, чтобы эту войну и эти теракты остановить. Нет, не остановит. Впрочем, поэзия все еще может продлить жизнь языку. И языкам. Они, как и люди, смертны. Они появляются и исчезают.

– Поэзия выводит язык с серой зоны утилитарности и делает его самоценным. Неизвестно для чего, но почему-то так. Язык перестает быть средством и становится целью. И только тогда чувствуешь: поэзия может сказать больше, чем позволяет язык со всеми его словами.

Павел Коробчук

(Автор сборника стихов "Динозавр", книг "Море для левши", "Священная книга гоповидань" и др.)

– Самоидентификация – это не столько кровь и не столько речь. Национальная самоидентификация – это осознание себя принадлежащим к той или иной нации. Но это никак не значит, что тебя примет нация, к которой ты себя хочешь отнести, хотя и не обязательно не примет. Самое важное – осознание, а кровь и язык – это производное, хотя тоже важно.

– Писать можно как угодно. В речи есть различные среды и различным средам подойдет разная художественная речь. А литературный язык – это как некий общий эфемерный купол, который витает в голове читателей и писателей и магнитит к себе слова. А различные уровни, стиле, сленг, наоборот, – оттягивают слова обратным магнитом. Человек стоит между литературным языком и сленгом и просто выбирает нужное, если ему хватает добросовестности и сознания.

Александр Михед

(Автор сборника рассказов "Понтеизм", психотрилера "Астра" и др.)

– Самое важное сейчас – понимание того, что время большой литературы заканчивается. Стоит попробовать играть по правилам массовой литературы, однако закладывая в свои произведения интеллектуальную провокацию. И лучше не забывать о собственной ответственности перед читателем, осознавать, какой месседж ретранслирует твой текст. Слишком серьезным тоже нельзя быть. Стоит просто рассказывать интересные истории. Через них ты можешь быть услышанным.

– Я не хочу присваивать собственным текстам свой голос, потому и не читаю их вслух на презентациях. Верю, что отдельные тексты "Понтеизма" многими могут быть восприняты как свои. Я не имею на них права собственности. Это голоса, которыми бы хотелось делиться.

Виктория Дикобраз

(Автор артсборников "Семантика наших украшений", "Необходимо подчеркнуть")

– В последнее время кажется, что большую роль в определении национальной принадлежности играют взгляды на те или иные спорные исторические события. Если мы хотим жить в рамках существующих официальных границ, язык лучше не культивировать вообще. Слишком много у нас намешано, чтобы говорить о кристальном образе нации.

– Никто не заставляет писателей пользоваться архаизмами, выдающие неестественность языка, никто не запрещает "дословно" передавать характеры смешанных персонажей, если это правдиво передает их суть. У каждого жанра свои правила и исключения. И опять же, есть разница между определениями "литературным" и "нормативным" языком. Мне до сих пор кажется, что самое важное – понимать друг друга.

Лесь Подервянский

(Автор пьес "Кацапы", "Павлик Морозов. Эпическая трагедия", "Утопия" и др.)

– Суржик хорош тем, что существует в реальности. И, нравится это кому-то или нет, он есть. А если оно есть, такое явление, то с ним надо считаться. Нельзя игнорировать и делать вид, что его нет. Я считаю, что суржик -– один из языковых диалектов нашей огромной страны, поскольку она очень большая, в ней есть всякие диалектизмы, полонизмы тому подобное.

– Надо понять одну вещь: авторской речи там (в произведениях - "24") почти нет, там говорят персонажи, а мои персонажи говорят именно на том языке, на котором говорят, которым привыкли разговаривать. Если я, например, положу им в уста изысканный, литературный язык, которым, я знаю точно, говорят священники греко-католической церкви в Украине, – мне никто не поверит. Это будет неправда. И я пишу только правду.

Любко Дереш

(Автор книг "Последняя любовь Асуры Махараджа", "Миротворец", "Песни о любви и вечности" и др.)

– Если устранить это давление со стороны медиа, становится понятно, что и русские, и украинцы прекрасно уживаются вместе. И разница в языках не является препятствием для понимания, для общения, для добрососедства. Ну что же, так случилось, что в этой стране есть люди, которые говорят и на таком языке, и на таком языке. Это не означает, что какой-то из языков должен исчезнуть. Это просто означает, что нам нужно разумнее относиться друг к другу.

– Есть даже прецеденты, когда люди, читая книги на украинском языке и читая украинских авторов, открывают для себя, что украинский язык имеет какую-то красоту, какую текучесть, которой нет в русском языке. И они овладевают им тоже, чтобы могли и им также общаться. Наша задача не в том, чтобы ограничиться только в своем: мой сад, мой язык, – а в том, чтобы раскрывать нашу красоту через различные средства.

Коля Матвеев

(Автор сборника "42.0 Поэзий")

– Важным для определения собственной национальной принадлежности является фактор самосознания и самоопределения. Фактор крови в XXI веке возведен почти до нуля, а фактор языка может только помогать в плане ощущения связи с духовной и культурной традицией этноса. Если большое количество людей пользуется одними и теми же вибрациями для общения, это значительно влияет на степень их близости, однако фактор этот не является решающим.

– Литературный язык является косвенным образцом того, каким является вещание большой (и разнообразной) нации. В литературе же, по моему мнению, являются важными есть отклонения от этих норм, ведь именно такие отклонения могут углубить понимание персонажей и реалий в которых они существуют.

Тарас Прохасько

(Автор книг "Признаки зрелости", "БотакЕ", "НепрОстые" и др.)

– Я считаю, что язык является фактором экологическим, то есть он, как и другие свойства или ландшафта, или воздуха, воды, состава химических элементов, кроме всего прочего, является базовой нейрофизиологической вещью. Каждый язык формирует определенный тип мозга, как экологический фактор. Носители одного языка, кроме комфортности согласия или самоидентификации, они еще ко всему действительно подобны в смысле влияния языка на образ их мышления, на способ их присутствия в мире.

– Несомненно, литература – это, прежде всего, жизнь языка, работа с языком, языковые возможности. А, соответственно, все, что может быть сказано, оно уже является реальностью, все, что присутствует в языке, оно уже является действительностью.