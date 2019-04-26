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Пятница, 26.04.2019
Интересная литература для родителей по вопросам правильного воспитания детей
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Интересная литература для родителей по вопросам правильного воспитания детей

Наверное, нет в мире ни одного человека, который умел бы воспитать детей, не полагаясь на чей-либо опыт, на педагогическую литературу и советы психологов и других родителей. Мы изучили всевозможные пособия по воспитанию детей и выбрали наиболее интересные книги. Они помогут вам разговаривать с детьми, предотвращать травлю в школе, находить общий язык с трудными подростками. А самое главное, они помогут сформировать характер сильного, умного и счастливого ребенка!
miridei.com
Фото: pixabay.com
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