Интересная литература для родителей по вопросам правильного воспитания детей Наверное, нет в мире ни одного человека, который умел бы воспитать детей, не полагаясь на чей-либо опыт, на педагогическую литературу и советы психологов и других родителей. Мы изучили всевозможные пособия по воспитанию детей и выбрали наиболее интересные книги. Они помогут вам разговаривать с детьми, предотвращать травлю в школе, находить общий язык с трудными подростками. А самое главное, они помогут сформировать характер сильного, умного и счастливого ребенка!