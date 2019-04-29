Малоизвестные книги популярных писателей, которые должен прочитать каждый Трудно найти образованного человека, который бы не знал имен этих писателей и поэтов. Однако далеко не все любители литературы могут с уверенностью сказать, что прочли все книги известных литераторов. Среди малоизвестных книг именитых писателей встречаются настоящие шедевры, по неизвестным причинам оставшиеся без внимания массового читателя. Предлагаем восполнить этот пробел и прочесть малоизвестные книги известных писателей из нашего обзора.